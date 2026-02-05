« En Boîte » : JAG Porrentruy, primée à l’international

Auréolée de deux prix, la succursale JAG nous ouvre les portes de l’automation et de la robotique. La succursale de Porrentruy tire son épingle du jeu dans ce milieu bien spécifique. L’année dernière, deux prix de l’ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering) ont mis en lumière le savoir-faire technologique de cette entreprise. Les prix RAYA (Robotics application of the year award) ont été décernés pour un projet logistique innovant et une ligne de palettisation automatisée. Si la société mère est basée à Bruegg, près de Bienne, Gilles Salomon a implanté sa succursale d'abord à Alle depuis 1998, puis à Porrentruy dans la zone industrielle en Roche-de-Mars. De là, ses machines et ses process sont utilisés dans des secteurs très variés. Gilles Salomon cite les domaines alimentaire et pharmaceutique. Dans la région, Thermoréseau a fait appel à cette entreprise. Le Centre collecteur de céréales d’Alle est aussi équipé de système JAG, tout comme le moulin de Vicques. Plusieurs réseaux d’eau profitent aussi de cette technologie. « JAG fournit des prestations au niveau de l’automatisation, c’est-à-dire la gestion des réservoirs, des traitements par ultrafiltration et ultraviolet, ainsi que la distribution dans les villages », explique Gille Salomon.