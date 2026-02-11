Léa Doffey, « heureuse d’avoir représenté son pays et d’être allée aussi loin »

Finaliste de la Star Academy, Léa Doffey a accordé un entretien à RFJ. La 13e saison du télécrochet de TF1 s’est terminée samedi dernier. La candidate biennoise s’est finalement inclinée face à Ambre. Malgré les nombreuses sollicitations médiatiques, Léa a pris quelques minutes pour nous répondre par téléphone. D’ici la fin de la semaine, elle quittera Paris pour retrouver dans sa ville natale le temps d’une petite semaine de pause, avant d’entamer les répétitions de la tournée. Entretien.