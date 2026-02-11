Une troupe de théâtre « plus intime » s’amuse des relations amicales à Montfaucon

La troupe de théâtre de l’US Montfaucon grimpe sur scène en taille réduite. Elle présente « Le Grand Bain » dès vendredi. Neuf représentations sont agendées mais quelques dates supplémentaires pourraient apparaître. La pièce choisie cette année est une comédie sur les relations amicales mises à rude épreuve lors de vacances estivales qui tournent au fiasco à cause d’une piscine vide. Elle a été écrite par le Français Clément Michel et est mise en scène par la Montfalconaise Manon Aubry.

Six comédiens de la compagnie franc-montagnarde monteront sur les planches. C’est deux fois moins que pour la pièce proposée l’an dernier. « Ce n’est en tous cas pas un manque de gens. C’est la pièce qui veut ça et c’est aussi une volonté de réduire parce que ça demande beaucoup de travail quand il y a beaucoup de monde », explique Manon Aubry qui ne s’est pas pour autant facilité la vie puisqu’elle a distribué des rôles qui ne ressemblent pas à la personnalité des acteurs. Ce format « plus intime » plait aux comédiens qui s’appuient « sur une vraie complicité ». Les réservations, réalisables par téléphone ou via le site internet de la compagnie théâtrale, sont ouvertes depuis la fin du mois de janvier. Plusieurs dates affichent déjà complet.