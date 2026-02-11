Une troupe de théâtre « plus intime » s’amuse des relations amicales à Montfaucon

Une troupe de théâtre « plus intime » s’amuse des relations amicales à Montfaucon

La compagnie franc-montagnarde démarre vendredi les représentations de la pièce comique « Le Grand Bain ». La metteuse en scène Manon Aubry dirige un petit groupe de six comédiens.

Six comédiens, dirigés par Manon Aubry (à l'arrière au centre), seront sur scène pour interpréter « Le Grand Bain ». (Photo : Compagnie théâtrale US Montfaucon) Six comédiens, dirigés par Manon Aubry (à l'arrière au centre), seront sur scène pour interpréter « Le Grand Bain ». (Photo : Compagnie théâtrale US Montfaucon)

La troupe de théâtre de l’US Montfaucon grimpe sur scène en taille réduite. Elle présente « Le Grand Bain » dès vendredi. Neuf représentations sont agendées mais quelques dates supplémentaires pourraient apparaître. La pièce choisie cette année est une comédie sur les relations amicales mises à rude épreuve lors de vacances estivales qui tournent au fiasco à cause d’une piscine vide. Elle a été écrite par le Français Clément Michel et est mise en scène par la Montfalconaise Manon Aubry.

Six comédiens de la compagnie franc-montagnarde monteront sur les planches. C’est deux fois moins que pour la pièce proposée l’an dernier. « Ce n’est en tous cas pas un manque de gens. C’est la pièce qui veut ça et c’est aussi une volonté de réduire parce que ça demande beaucoup de travail quand il y a beaucoup de monde », explique Manon Aubry qui ne s’est pas pour autant facilité la vie puisqu’elle a distribué des rôles qui ne ressemblent pas à la personnalité des acteurs. Ce format « plus intime » plait aux comédiens qui s’appuient « sur une vraie complicité ». Les réservations, réalisables par téléphone ou via le site internet de la compagnie théâtrale, sont ouvertes depuis la fin du mois de janvier. Plusieurs dates affichent déjà complet.

Manon Aubry : « On avait un peu besoin de retourner à une équipe plus petite et plus intime. »

Des liens forts en coulisse mais pas sur scène avec le club de football

Depuis ses débuts il y a plus de 40 ans, la troupe de théâtre est intimement liée au club de football de l’US Montfaucon. Reste que cette année, aucun joueur ne sera sur les planches. « C’est de plus en plus souvent le cas (…) on ne cherche pas forcément à en avoir et on ne les repousse pas non plus. Ils sont les bienvenus », relève la metteuse en scène. Mais si jouer la comédie n’attire pas les footeux, le club met tout de même la main à la pâte lors des représentations. « Les footballeurs tiennent la buvette et puis nos comités entretiennent pas mal de contacts », souligne Manon Aubry qui met en scène sa 15e pièce pour la troupe théâtrale taignonne. /nmy


 

