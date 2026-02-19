Des Jurassiens apportent leur aide aux Restos du Cœur

Un groupe de Jurassiens s’est rendu à Paris du 9 au 13 février pour prêter main-forte aux Restos du Cœur. Cette semaine, ce sont des jeunes qui sont sur place. C’est le Jura Pastoral qui mène cette action. Depuis 2001 pour les jeunes et depuis 2011 pour les adultes. Patricia Simonin faisait partie des volontaires. L’envie d’aider lui est venue alors qu’elle vient d’arriver à la retraite après une carrière d’infirmière. « C’est grâce au bouche-à-oreille et à mon amie et voisine que j’ai pu prendre part à cette aventure », explique-t-elle.

Durant plusieurs jours, l’habitante du Bémont a notamment été affectée à la livraison de colis repas et à la distribution de repas chauds aux bénéficiaires de l’association à Paris. « C’est très bien organisé. On était là pour seconder les bénévoles des Restos, explique-t-elle. On m’avait chargée d’aider les personnes qui avaient des difficultés avec leurs caddies, comme des personnes âgées ou à mobilité réduite. »





Une organisation bien huilée

L’association des Restos du Cœur sert 160 millions de repas par année en France, grâce notamment à une organisation rigoureuse, à laquelle Patricia Simonin a aussi dû faire face. « Un homme visiblement affamé est venu me demander une deuxième assiette. J’ai voulu aller lui en chercher une, mais on m’a fait comprendre que c’était impossible puisque des centaines de personnes attendaient aussi à manger. C’était dur de la lui refuser. Je n’ai pas pu m’en empêcher, je lui ai quand même trouvé un bout de pain et une soupe », avoue-t-elle. Ce jour-là, plus de 800 repas ont été servis dans la salle où Patricia Simonin a été affectée.