Finale suisse à Moutier pour des robots

C’est une compétition unique qui se déroule ce samedi à Moutier. Le Forum de l’Arc accueille la finale suisse du concours de robotique First Lego League, mise sur pied par l’Association Robots-JU.
Les robots étaient au centre de l’attention ce samedi du côté de Moutier. La finale suisse du concours de robotique First Lego League se déroulait au Forum de l’Arc. La manifestation se tenait pour la première fois dans le Jura, grâce à l’Association Robots-JU. Seize équipes, sélectionnées lors de concours régionaux à travers tout le pays et composées de 100 participants âgés de 9 à 16 ans, ont tenté de décrocher les quatre premières places de cette compétition afin de se rendre au tournoi européen en Allemagne, à la mi-avril. Pour y parvenir, les différents groupes devaient réaliser avec leur robot différentes missions en 2’30. Déposer des drapeaux dans une caissette, lever une statue ou encore glisser un cerceau sur une tige, autant de prouesses que les petits robots en Lego parviennent, parfois à réaliser. En fonction des missions accomplies, chaque équipe décroche des points qui permettront d’établir un classement.
Reportage auprès de l’équipe de Bussigny Spéléobots
Une grande fierté pour l’association jurassienne
Pour Daniel Renaud, président de l’Association Robots-JU, l’organisation de cette finale « permet de réunir les meilleures équipes du pays et de promouvoir ce genre d’activité auprès du public ». Quant au choix de Moutier, il s’est imposé pour plusieurs raisons : son passé industriel, par le changement cantonal au début d’année et par l’emplacement idéal du lieu. « C’est la porte d’entrée du canton du Jura », relève Daniel Renaud. /ncp