Finale suisse à Moutier pour des robots

Les robots étaient au centre de l’attention ce samedi du côté de Moutier. La finale suisse du concours de robotique First Lego League se déroulait au Forum de l’Arc. La manifestation se tenait pour la première fois dans le Jura, grâce à l’Association Robots-JU. Seize équipes, sélectionnées lors de concours régionaux à travers tout le pays et composées de 100 participants âgés de 9 à 16 ans, ont tenté de décrocher les quatre premières places de cette compétition afin de se rendre au tournoi européen en Allemagne, à la mi-avril. Pour y parvenir, les différents groupes devaient réaliser avec leur robot différentes missions en 2’30. Déposer des drapeaux dans une caissette, lever une statue ou encore glisser un cerceau sur une tige, autant de prouesses que les petits robots en Lego parviennent, parfois à réaliser. En fonction des missions accomplies, chaque équipe décroche des points qui permettront d’établir un classement.