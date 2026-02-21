Finale suisse à Moutier pour des robots

C’est une compétition unique qui se déroule ce samedi à Moutier. Le Forum de l’Arc accueille ...
Finale suisse à Moutier pour des robots

C’est une compétition unique qui se déroule ce samedi à Moutier. Le Forum de l’Arc accueille la finale suisse du concours de robotique First Lego League, mise sur pied par l’Association Robots-JU.

Sur une table, le robot doit réaliser différentes missions, sous l'oeil de ses concepteurs, l'équipe Spéléobots. Sur une table, le robot doit réaliser différentes missions, sous l'oeil de ses concepteurs, l'équipe Spéléobots.

Les robots étaient au centre de l’attention ce samedi du côté de Moutier. La finale suisse du concours de robotique First Lego League se déroulait au Forum de l’Arc. La manifestation se tenait pour la première fois dans le Jura, grâce à l’Association Robots-JU. Seize équipes, sélectionnées lors de concours régionaux à travers tout le pays et composées de 100 participants âgés de 9 à 16 ans, ont tenté de décrocher les quatre premières places de cette compétition afin de se rendre au tournoi européen en Allemagne, à la mi-avril. Pour y parvenir, les différents groupes devaient réaliser avec leur robot différentes missions en 2’30. Déposer des drapeaux dans une caissette, lever une statue ou encore glisser un cerceau sur une tige, autant de prouesses que les petits robots en Lego parviennent, parfois à réaliser. En fonction des missions accomplies, chaque équipe décroche des points qui permettront d’établir un classement.

Reportage auprès de l’équipe de Bussigny Spéléobots

Ecouter le son

Une grande fierté pour l’association jurassienne

Pour Daniel Renaud, président de l’Association Robots-JU, l’organisation de cette finale « permet de réunir les meilleures équipes du pays et de promouvoir ce genre d’activité auprès du public ». Quant au choix de Moutier, il s’est imposé pour plusieurs raisons : son passé industriel, par le changement cantonal au début d’année et par l’emplacement idéal du lieu. « C’est la porte d’entrée du canton du Jura », relève Daniel Renaud. /ncp

L'équipe jurassienne, les Raptors.ju de Glovelier, était aussi de la partie à Moutier. L'équipe jurassienne, les Raptors.ju de Glovelier, était aussi de la partie à Moutier.


 

Actualités suivantes

Les batraciens pourront traverser en sécurité à Courtedoux

Les batraciens pourront traverser en sécurité à Courtedoux

Région    Actualisé le 21.02.2026 - 11:00

La Cour suprême US juge illégale une partie des droits de douane

La Cour suprême US juge illégale une partie des droits de douane

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 18:29

« Chaud Devant » : Nicolas Pape

« Chaud Devant » : Nicolas Pape

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 16:00

Un accident sans blessé aux Genevez

Un accident sans blessé aux Genevez

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 15:05

Articles les plus lus

Le MJAH sort de ses murs et tisse des liens

Le MJAH sort de ses murs et tisse des liens

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 15:00

Un accident sans blessé aux Genevez

Un accident sans blessé aux Genevez

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 15:05

« Chaud Devant » : Nicolas Pape

« Chaud Devant » : Nicolas Pape

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 16:00

La Cour suprême US juge illégale une partie des droits de douane

La Cour suprême US juge illégale une partie des droits de douane

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 18:29

« Le monde en cause » : des stylos minceur problématiques au Brésil

« Le monde en cause » : des stylos minceur problématiques au Brésil

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 09:30

Le MJAH sort de ses murs et tisse des liens

Le MJAH sort de ses murs et tisse des liens

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 15:00

Un accident sans blessé aux Genevez

Un accident sans blessé aux Genevez

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 15:05

« Chaud Devant » : Nicolas Pape

« Chaud Devant » : Nicolas Pape

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 16:00

Des recommandations pour le bénévolat jurassien

Des recommandations pour le bénévolat jurassien

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 07:01

« L’autre revue de presse » : pierre qui curle n’amasse pas l’or !

« L’autre revue de presse » : pierre qui curle n’amasse pas l’or !

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 08:33

« Le monde en cause » : des stylos minceur problématiques au Brésil

« Le monde en cause » : des stylos minceur problématiques au Brésil

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 09:30

Le MJAH sort de ses murs et tisse des liens

Le MJAH sort de ses murs et tisse des liens

Région    Actualisé le 20.02.2026 - 15:00