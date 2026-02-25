Les jeunes femmes victimes de violences auront enfin une maison d’accueil à Bienne

Une maison d'accueil pour les jeunes femmes de 14 à 20 ans victimes de violences verra le jour en juin à Bienne. Le lieu pourra prendre en charge 6 à 8 personnes pour une durée de 21 jours. Pour l’instant, seul un autre centre de ce genre existe à Zurich et peut accueillir 7 personnes. L'association MädchenHouse pour Filles a pourtant démontré qu'il en faudrait entre 40 et 50 par an dans toute la Suisse, souligne la coordinatrice de la maison d'accueil de solidarité femmes Mila Meury-Touré.