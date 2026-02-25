Les jeunes femmes victimes de violences auront enfin une maison d’accueil à Bienne

Une maison d'accueil pour les jeunes femmes de 14 à 20 ans victimes de violences verra le jour en juin à Bienne. Le lieu pourra prendre en charge 6 à 8 personnes pour une durée de 21 jours. Pour l’instant, seul un autre centre de ce genre existe à Zurich et peut accueillir 7 personnes. L'association MädchenHouse pour Filles a pourtant démontré qu'il en faudrait entre 40 et 50 par an dans toute la Suisse, souligne la coordinatrice de la maison d'accueil de solidarité femmes Mila Meury-Touré.
Mila Meury-Touré : « L’idée, c’est d’avoir un numéro et un accès sur les réseaux sociaux pour que ces jeunes filles puissent expliquer leurs besoins. »
Ce nouveau projet pilote est financé par le canton de Berne pour une durée de trois ans. Sa gestion ainsi que la protection, l'hébergement et l'accompagnement des jeunes femmes seront assurés par le service d'aide aux victimes Solidarité femmes Bienne & région. /mbe