Votations fédérales du 8 mars : le mot d’ordre des partis jurassiens

Dans 10 jours les citoyens du pays seront appelés aux urnes. Le peuple est appelé à se prononcer sur 4 objets fédéraux : L’initiative populaire sur la redevance radio-tv « 200 francs ça suffit », l'initiative populaire « L'argent liquide, c'est la liberté » et un contre-projet direct, l'initiative populaire « Pour un fonds climat » et la loi fédérale sur l'imposition individuelle. Comme à l’accoutumée les partis jurassiens ont donné leur mot d’ordre.

Deux initiatives semblent mettre d’accord la majorité des formations politiques de la région. C’est un NON quasi unanime pour l’initiative SSR, l'ensemble des partis souhaite conserver un service public fort. Seule l’UDC soutient la proposition.

Du côté de l’initiative pour l’argent liquide, c’est le grand-écart. Seules les deux extrémités de l'échiquier politique acceptent le texte, à savoir le CS-POP et l’UDC. Entre les deux, toutes les autres formations politiques appellent à rejeter le texte, mais à accepter le contre-projet direct du Conseil fédéral, à l’exception du PVL.





Clivage gauche-droite pour le fonds climat

L’initiative populaire pour un fonds climat, oppose quasiment les deux pans de l’échiquier politique. Le CS-POP, les Verts et le PSJ appellent à accepter le texte alors que les autres partis disent NON, tout comme le PCSI qui refuse le texte du bout des lèvres. Le PVL de son côté a choisi de laisser la liberté de vote. Enfin, concernant la loi fédérale sur l’imposition individuelle, là aussi c'est assez clair : la majorité des formations politiques de la région appellent à accepter le texte. Le Centre et l’UDC disent NON au texte qui pèserait selon eux sur la classe moyenne. /tna