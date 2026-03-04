Plus de 700 familles aidées grâce à l’action 2xNoël 2026

L’édition 2026 de l’action 2xNoël s’est achevée le 26 février sur un bilan largement positif dans le canton du Jura. En un mois, une centaine de bénévoles ont cumulé près de 480 heures d’engagement, permettant de récolter et redistribuer huit tonnes de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, indique un communiqué de la Croix Rouge jurassienne.

Au total, environ 2’000 personnes, soit plus de 700 familles, ont bénéficié de cette aide. L’opération s’est organisée autour de deux magasins éphémères à Delémont et Porrentruy ainsi que de deux points de retrait dans les Franches-Montagnes. Parmi les bénéficiaires figurent également 190 familles issues de la migration. La Croix-Rouge jurassienne salue l’engagement des bénévoles, partenaires et donateurs qui ont contribué à la réussite de l’opération. Les dons restent possibles afin de prolonger cet élan de solidarité. /comm-tna