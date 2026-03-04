Plus de 700 familles aidées grâce à l’action 2xNoël 2026

Huit tonnes de denrées ont été distribuées dans le canton du Jura à l’issue de l’édition 2026 ...
Plus de 700 familles aidées grâce à l’action 2xNoël 2026

Huit tonnes de denrées ont été distribuées dans le canton du Jura à l’issue de l’édition 2026 de l’action 2xNoël menée par la Croix Rouge. Près de 2’000 personnes ont bénéficié de cette aide.

Les denrées récoltées sont triées avant d'être redistribuées. (Photo: Croix-Rouge suisse) Les denrées récoltées sont triées avant d'être redistribuées. (Photo: Croix-Rouge suisse)

L’édition 2026 de l’action 2xNoël s’est achevée le 26 février sur un bilan largement positif dans le canton du Jura. En un mois, une centaine de bénévoles ont cumulé près de 480 heures d’engagement, permettant de récolter et redistribuer huit tonnes de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, indique un communiqué de la Croix Rouge jurassienne.

Au total, environ 2’000 personnes, soit plus de 700 familles, ont bénéficié de cette aide. L’opération s’est organisée autour de deux magasins éphémères à Delémont et Porrentruy ainsi que de deux points de retrait dans les Franches-Montagnes. Parmi les bénéficiaires figurent également 190 familles issues de la migration. La Croix-Rouge jurassienne salue l’engagement des bénévoles, partenaires et donateurs qui ont contribué à la réussite de l’opération. Les dons restent possibles afin de prolonger cet élan de solidarité. /comm-tna


 

Actualités suivantes

Moutier confirme son label « Cité de l’énergie »

Moutier confirme son label « Cité de l’énergie »

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 15:19

« Les Iraniens ont besoin d’un changement de régime »

« Les Iraniens ont besoin d’un changement de régime »

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 14:43

Le Théâtre du Jura mettait en lumière un classique du cinéma

Le Théâtre du Jura mettait en lumière un classique du cinéma

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 11:59

Une nouvelle convention pour mieux partager les bénéfices

Une nouvelle convention pour mieux partager les bénéfices

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 10:12

Articles les plus lus

Une nouvelle convention pour mieux partager les bénéfices

Une nouvelle convention pour mieux partager les bénéfices

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 10:12

Agences de voyage et vacanciers dans l’incertitude

Agences de voyage et vacanciers dans l’incertitude

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 10:37

Le Théâtre du Jura mettait en lumière un classique du cinéma

Le Théâtre du Jura mettait en lumière un classique du cinéma

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 11:59

« Les Iraniens ont besoin d’un changement de régime »

« Les Iraniens ont besoin d’un changement de régime »

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 14:43

« La Balade jurassienne » au sentier des sculpteurs

« La Balade jurassienne » au sentier des sculpteurs

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 08:45

Une nouvelle convention pour mieux partager les bénéfices

Une nouvelle convention pour mieux partager les bénéfices

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 10:12

Agences de voyage et vacanciers dans l’incertitude

Agences de voyage et vacanciers dans l’incertitude

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 10:37

Le Théâtre du Jura mettait en lumière un classique du cinéma

Le Théâtre du Jura mettait en lumière un classique du cinéma

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 11:59

Porrentruy salue ses deux ministres réélus

Porrentruy salue ses deux ministres réélus

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:37

Une étude externe sur la police cantonale jurassienne

Une étude externe sur la police cantonale jurassienne

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:49

« La Balade jurassienne » au sentier des sculpteurs

« La Balade jurassienne » au sentier des sculpteurs

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 08:45

Agences de voyage et vacanciers dans l’incertitude

Agences de voyage et vacanciers dans l’incertitude

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 10:37