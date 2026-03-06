« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins

La livraison de ce fruit exotique est perturbée depuis le début de l’année par des problèmes ...
« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins

La livraison de ce fruit exotique est perturbée depuis le début de l’année par des problèmes de transport.

Les rayons de bananes ne ressemblaient pas à cela dans certains magasins ces dernières semaines. (Photo d'illustration libre de droits). Les rayons de bananes ne ressemblaient pas à cela dans certains magasins ces dernières semaines. (Photo d'illustration libre de droits).

Vous faites peut-être partie de ceux qui ont désespérément cherché des bananes ces derniers jours. Plusieurs magasins sont confrontés à une pénurie en Suisse, notamment la Coop. Des problèmes au niveau du transport par l’Océan Atlantique seraient en cause. La situation devrait toutefois se normaliser prochainement. Les détails d’Alexandre Rossé :

