Vous faites peut-être partie de ceux qui ont désespérément cherché des bananes ces derniers jours. Plusieurs magasins sont confrontés à une pénurie en Suisse, notamment la Coop. Des problèmes au niveau du transport par l’Océan Atlantique seraient en cause. La situation devrait toutefois se normaliser prochainement. Les détails d’Alexandre Rossé :
« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins
La livraison de ce fruit exotique est perturbée depuis le début de l’année par des problèmes ...
RFJ
