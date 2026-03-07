Quarante ans au service de la nature pour le Groupement de protection de la nature de Glovelier

Le Groupement de protection de la nature de Glovelier (GPNG) continue à œuvrer en faveur des milieux naturels du village vadais et des environs. La société célèbre ses 40 ans avec plusieurs activités au programme pour les jeunes et les adultes tout au long de l’année. Le GPNC compte environ 130 membres et ses actions se divisent en deux piliers principaux. La société entretient, d’une part, des haies, des mares et des pâturages et pose des nichoirs pour les hirondelles et les martinets. Elle organise, d’autre part, des activités de sensibilisation pour les jeunes en collaboration avec l’école de Glovelier. L’actuel président du GPNG, Etienne Dobler, a été membre fondateur de la société. Il explique que l’association a vu le jour en 1986 pour porter les intérêts de la nature lors de projets comme la construction de l’A16 ou encore un remaniement parcellaire. « À l’époque, les études d’impact n’étaient pas nécessaires lors d’un remaniement parcellaire, alors qu’il existe toujours un volet nature aujourd’hui », précise Etienne Dobler. Le président du GNPG estime que la mise en place de deux tours à hirondelles – une à Glovelier et l’autre à Bassecourt – représente un des principaux projets marquants de l’association. « Nous avons passé énormément de temps à créer de bonnes conditions pour les hirondelles à la suite de la disparition de fermes et de leurs sites de nidification », souligne Etienne Dobler.

