Un incendie dans une partie de l’ancienne usine Thécla à St-Ursanne

Le feu a pris dans la nuit de samedi à dimanche dans un secteur de l’ancien site industriel ...
Le feu a pris dans la nuit de samedi à dimanche dans un secteur de l’ancien site industriel dont les locaux sont loués à des privés. Personne n’a été blessé.

Une partie de l’ancienne usine Thécla, à St-Ursanne, a été la proie des flammes dans la nuit de samedi à dimanche. L’alarme a été donnée à 4h20 du matin. Le sinistre a concerné un secteur de l’ancien site industriel qui comprend des locaux loués à des privés. Le feu a été maîtrisé vers 6h du matin. Personne n’a été blessé mais les dégâts matériels sont importants dans le local où l’incendie s’est déclaré. Environ 40 pompiers du SIS Clos du Doubs du Centre de renfort, d’incendie et de secours de Porrentruy ainsi que de celui de Delémont ont été mobilisés sur place, de même qu’une dizaine de véhicules. Les causes du sinistre ne sont pas connues et font l’objet d’une enquête. /fco 


 

