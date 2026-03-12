Un portrait du Jura et de ses habitants en photo

Des dizaines de portraits

« On va se faire tirer le portrait chez les Enard, les gens de 40 ans et plus sont tous passés chez les Enard », assure le commissaire. Les recherches dans le fonds ont d’ailleurs livré de belles surprises : « Sur la première boîte que j’ai ouverte dans les réserves du musée, j’ai vu un cliché de ma maman. On est en 1938, elle a une année, c’est très touchant », raconte Vincent Friedli. L’exposition « Photo Enard, un regard pluriel sur le Jura » se tient dans le cadre du bicentenaire de la photographie et est à voir à Delémont jusqu’à début août. Conférences, ateliers, rencontres pour petits et grands et un concours photo sont organisés dans le cadre de l’exposition, programme à retrouver sur le site du musée. /mmi