Un portrait du Jura et de ses habitants en photo

La nouvelle exposition du Musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont présente dès samedi et pour la première fois au public une partie du fonds Enard, issu d'une dynastie de photographes jurassiens.
Des portraits de Jurassiens qui racontent des morceaux de l’histoire du Jura sont au cœur de la nouvelle exposition du Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont. Dès samedi, l’institution propose « Photo Enard, un regard pluriel sur le Jura ». Près de 180 photos sont présentées pour la première fois au public. Elles sont issues du fonds Enard qui compte 200'000 clichés et du matériel photographique, œuvre de cette famille de photographes jurassiens. Les Enard, « cinq générations de photographes, de 1869 à nos jours, qui se sont succédé ici dans le Jura », se présentent en trois temps : avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. La famille était particulièrement connue pour les portraits, explique Vincent Friedli, commissaire de l’exposition.
Des dizaines de portraits
« On va se faire tirer le portrait chez les Enard, les gens de 40 ans et plus sont tous passés chez les Enard », assure le commissaire. Les recherches dans le fonds ont d’ailleurs livré de belles surprises : « Sur la première boîte que j’ai ouverte dans les réserves du musée, j’ai vu un cliché de ma maman. On est en 1938, elle a une année, c’est très touchant », raconte Vincent Friedli. L’exposition « Photo Enard, un regard pluriel sur le Jura » se tient dans le cadre du bicentenaire de la photographie et est à voir à Delémont jusqu’à début août. Conférences, ateliers, rencontres pour petits et grands et un concours photo sont organisés dans le cadre de l’exposition, programme à retrouver sur le site du musée. /mmi