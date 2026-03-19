Migros à Porrentruy ne respecte pas la loi cantonale sur les déchets

La plateforme de tri de suremballage a disparu à la Migros de Porrentruy. Le magasin, qui se trouve dans l’Esplanade Centre, a supprimé il y a une dizaine de jours cette prestation. Pourtant depuis le 1er mars 2021, la loi cantonale sur les déchets et les sites pollués impose aux commerces de détail la reprise des suremballages venant d’être achetés. Les magasins de plus de 200m2 doivent mettre à disposition des espaces pour laisser le plastique et le carton inutiles. L’Office de l’environnement évoque trois types de suremballage, celui qui regroupe plusieurs articles, celui purement marketing et celui qui conditionne les fruits et légumes.

Il s’avère que dans les poubelles mises à disposition par la succursale bruntrutaine de la Migros, il y avait bien d’autres déchets, par exemple des couches. Le service de presse de Migros Bâle motive cette suppression par la disposition actuelle des conteneurs qui s’est « avérée insatisfaisante ». Différentes options sont en réflexion afin de trouver une solution plus adaptée dans les meilleurs délais. « Une alternative devrait être installée dès la semaine prochaine », précise la chargée de communication.





Le choix du lieu a des conséquences

L’emplacement choisi ne se trouvait pas dans l’enceinte du magasin mais dans un couloir, loin des yeux des employés. Julien Paupe, collaborateur scientifique pour la gestion des déchets, à l’Office de l’environnement, confirme que le choix du lieu a des conséquences sur la fréquence des irrégularités. Par ailleurs, lors d’un contrôle effectué l’année dernière en partenariat avec la Fédération romande des consommateurs, il avait été constaté que les grandes surfaces respectaient bien cette nouvelle loi. /ncp