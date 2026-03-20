« Le monde en cause » : le recyclage des mégots fait recette au Brésil

Une entreprise utilise les déchets des cigarettes pour produire différents objets ou encore ...
« Le monde en cause » : le recyclage des mégots fait recette au Brésil

Une entreprise utilise les déchets des cigarettes pour produire différents objets ou encore des vêtements.

Les mégots rapportent de l'argent à un entrepreneur brésilien. (Photo d'illustration libre de droits).  Les mégots rapportent de l'argent à un entrepreneur brésilien. (Photo d'illustration libre de droits). 

Direction le sud du Brésil ce vendredi, et plus particulièrement la ville d’Ubatuba. Un entrepreneur a fait du recyclage des mégots de cigarettes un business doublement vertueux. Il permet non seulement de débarrasser l’environnement, notamment les plages, de ces déchets, mais la transformation de ces derniers en objets divers ou même en vêtements génère aussi un confortable chiffre d’affaires. Le reportage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

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