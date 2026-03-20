« Le monde en cause » : le recyclage des mégots fait recette au Brésil

Direction le sud du Brésil ce vendredi, et plus particulièrement la ville d’Ubatuba. Un entrepreneur a fait du recyclage des mégots de cigarettes un business doublement vertueux. Il permet non seulement de débarrasser l’environnement, notamment les plages, de ces déchets, mais la transformation de ces derniers en objets divers ou même en vêtements génère aussi un confortable chiffre d’affaires. Le reportage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

