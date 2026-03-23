Criminalité en baisse dans le Jura, mais des signaux préoccupants

La criminalité recule globalement dans le canton du Jura, mais certaines tendances inquiètent. La Police cantonale jurassienne fait état d’une baisse de 4% des infractions au Code pénal en 2025, tout en alertant sur la hausse des violences, des cambriolages ciblés et de la cybercriminalité.

Au total, 3'836 infractions ont été recensées l’an dernier, contre 3'978 en 2024. Le taux d’élucidation atteint 43,2%, supérieur à la moyenne nationale, selon le rapport annuel présenté lundi par la Police cantonale jurassienne.





Violences en hausse malgré un recul global

Si les infractions diminuent, les violences progressent fortement (+25%). Les cas graves reculent, mais les violences dites moyennes augmentent nettement, avec 348 cas recensés en 2025 contre 260 une année plus tôt.

Les cas de violences domestiques restent stables, mais particulièrement élevés avec 293 cas. Un niveau jugé toujours préoccupant, puisqu’il s’agit du deuxième chiffre le plus élevé jamais enregistré.

Autre hausse marquante : les violences ou menaces contre les autorités bondissent de 190%, avec 29 cas, dont plus de la moitié visant des agents de Police cantonale, selon un communiqué.





Cambriolages ciblés et criminalité itinérante

Les vols diminuent globalement, mais les cambriolages de logements repartent à la hausse. Les maisons individuelles et les appartements sont particulièrement visés, avec 171 cas en 2025 contre 126 en 2024.

La police évoque une criminalité itinérante et des délits en série, souvent commis en soirée durant l’hiver.





Cybercriminalité en forte progression

La cybercriminalité connaît une nette augmentation, avec 401 cas recensés en 2025, soit une hausse de plus de 27%. Les montants des préjudices explosent également, atteignant près de 3,9 millions de francs.

Les taux d’identification restent faibles (8,2%), ce qui pousse les autorités à renforcer la prévention et la sensibilisation de la population face aux arnaques numériques, selon un communiqué.

Les infractions à la loi sur les stupéfiants reculent, tandis que celles liées à la loi sur les étrangers et à d’autres lois fédérales sont en hausse. /comm-mlm