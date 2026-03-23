« Félix », un lynx dénué d'oreilles intéresse les autorités neuchâteloises

Le court film d’un lynx sans oreille à la lisière d’une forêt suscite beaucoup d'intérêt. Postée le 15 mars sur le groupe Facebook « T’es du Locle si », la vidéo a généré plus de 1'700 « j’aime ». « Félix est de retour », a commenté un internaute. « C’est toujours le même individu », a écrit un autre. Figurez-vous que ce lynx un peu particulier intéresse de près le Service de la faune, des forêts et de la nature du canton de Neuchâtel (SFFN) depuis quelques années. Il s’agit de le capturer, pour savoir par exemple si sa particularité physique est due à une quelconque consanguinité. « On pense plutôt que c’est dû à une mutation génétique, mais on n’a pas encore les éléments qui permettent de l’affirmer », explique Johanne Félix, collaboratrice scientifique au SFFN.
Félix semble en pleine forme, selon les spécialistes
La capture de ce lynx pour examen doit s’accomplir en collaboration avec la fondation Kora, qui s’occupe des carnivores et de la faune sauvage, ainsi que le Fiwi, le centre de médecine des poissons et des animaux sauvages. Une fois attrapé, ce lynx subira un examen vétérinaire qui s’attardera sur ses oreilles, ainsi qu’une prise de sang.
Johanne Félix a examiné les images de ce lynx et selon elle, l’animal a un comportement « tout à fait classique ». « Il n’est pas apeuré et ne montre pas de signes d’agressivité. Il semble en bonne santé et suffisamment nourri. Cela suggère que cette malformation des oreilles ne l’empêche pas de chasser et de se nourrir suffisamment », analyse la scientifique du SFFN, service qui suit cet individu depuis environ cinq ans.
Johanne Félix : « On pense que l'absence d'oreilles est liée à une mutation génétique. »
Johanne Félix précise que la population de lynx qui vit dans la région du « Jura sud » se compose de « 10 à 15 individus » et est stable depuis une quinzaine d'années. Mais la région neuchâteloise ne détient plus la palme de la zone la plus peuplée de Suisse par le gros chat sauvage. Elle se situe désormais en quatrième position de ce classement.
Pour en apprendre davantage sur Félix en trois minutes
Parallèlement à la volonté neuchâteloise d'examiner « Félix », la Confédération et les Cantons mènent un projet de diversification génétique du lynx, qui intéresse en priorité les régions alpines. /vco