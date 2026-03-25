Le Service de l’économie rencontrera Manor

Le Gouvernement et le Parlement jurassien ont fait part de leurs préoccupations une semaine ...
Le Service de l’économie rencontrera Manor

Le Gouvernement et le Parlement jurassien ont fait part de leurs préoccupations une semaine après l’annonce du départ de l’enseigne.

Le Service de l'économie attend des réponses des responsables de Manor. Le Service de l'économie attend des réponses des responsables de Manor.

La fermeture programmée de Manor à Delémont au premier trimestre 2027 est revenue devant le Parlement jurassien mercredi matin lors des questions orales. Le député Yann Rufer (PLR) a fait part de ses préoccupations. Il a mis le doigt sur la tendance à voir les centres-villes se vider. Face à la fragilisation du tissu économique local, le libéral-radical souhaitait connaître la vision globale du Gouvernement pour redynamiser les centres-villes.

Le ministre de l’Économie Stéphane Theurillat a précisé que le Service de l’économie rencontrera « à brève échéance les responsables du magasin pour évoquer la réorientation des collaborateurs concernés. » Les questions quant à l’avenir du bâtiment seront aussi posées afin d’éviter une vacance prolongée. Même si « la marge de manœuvre du Gouvernement est faible », ce dernier promet que la problématique a été identifiée et sera intégrée dans l’élaboration du programme de législature. /rce

Stéphane Theurillat : « Il s’agit d’une tendance lourde. »

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