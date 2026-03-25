Le Service de l’économie rencontrera Manor

La fermeture programmée de Manor à Delémont au premier trimestre 2027 est revenue devant le Parlement jurassien mercredi matin lors des questions orales. Le député Yann Rufer (PLR) a fait part de ses préoccupations. Il a mis le doigt sur la tendance à voir les centres-villes se vider. Face à la fragilisation du tissu économique local, le libéral-radical souhaitait connaître la vision globale du Gouvernement pour redynamiser les centres-villes.

Le ministre de l’Économie Stéphane Theurillat a précisé que le Service de l’économie rencontrera « à brève échéance les responsables du magasin pour évoquer la réorientation des collaborateurs concernés. » Les questions quant à l’avenir du bâtiment seront aussi posées afin d’éviter une vacance prolongée. Même si « la marge de manœuvre du Gouvernement est faible », ce dernier promet que la problématique a été identifiée et sera intégrée dans l’élaboration du programme de législature. /rce