« Le monde en cause » : la bataille d’une mère irlandaise contre le cyberharcèlement

Nous partons ce vendredi à la rencontre de Jackie Fox. Depuis 2018 et le suicide de sa fille Nicole à l'âge de 21 ans, victime de cyberharcèlement, cette Irlandaise fait campagne sans relâche pour une meilleure protection des victimes. Son engagement a abouti dans son pays à une loi contre le cyberharcèlement : la « Coco's law » - du nom de sa fille Nicole - entrée en vigueur en 2021. Elle souhaite désormais porter son combat au niveau de l'Union européenne. Jackie Fox était donc au Parlement européen le 10 mars à Strasbourg pour s'adresser aux eurodéputés, réunis en session plénière. Jean-Jacques Héry a pu la rencontrer :

