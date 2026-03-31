Un accord entre Le Noirmont et le Chant du Gros pour le PAL

Le Noirmont peut aller de l’avant avec son Plan d’aménagement local. La commune et le Chant du Gros ont annoncé mardi avoir trouvé un accord pour que le festival ne s’oppose plus au PAL. Pour rappel, le dossier avait été retiré de l’ordre du jour de l’assemblée communale en septembre après que le Chant du Gros était monté aux barricades. Le projet prévoit notamment de faire passer un terrain attenant à la manifestation en zone mixte, ce qui permettrait la construction de logements ou encore de commerces.

Après plusieurs séances, les deux parties ont signé une convention qui apporte certaines garanties au festival sans modifier le nouveau Plan d'aménagement local. « On a dissipé les craintes et expliqué les enjeux. L’idée est d’avoir un papier qui reste et qui sera versé au dossier. On a acté que les riverains et, en particulier, le Chant du Gros seront parties prenantes lors de l’élaboration du plan spécial », explique le conseiller communal en charge du dossier, José Oppliger. L’objectif est que le festival puisse participer aux discussions lorsque des projets se concrétiseront.