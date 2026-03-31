Un accord entre Le Noirmont et le Chant du Gros pour le PAL

Après plusieurs séances, les deux parties ont signé une convention qui apporte des garanties au festival. Ce dernier ne s’oppose ainsi plus au Plan d’aménagement local qui sera soumis à l’assemblée communale le 27 avril.
Le Noirmont peut aller de l’avant avec son Plan d’aménagement local. La commune et le Chant du Gros ont annoncé mardi avoir trouvé un accord pour que le festival ne s’oppose plus au PAL. Pour rappel, le dossier avait été retiré de l’ordre du jour de l’assemblée communale en septembre après que le Chant du Gros était monté aux barricades. Le projet prévoit notamment de faire passer un terrain attenant à la manifestation en zone mixte, ce qui permettrait la construction de logements ou encore de commerces.
Après plusieurs séances, les deux parties ont signé une convention qui apporte certaines garanties au festival sans modifier le nouveau Plan d'aménagement local. « On a dissipé les craintes et expliqué les enjeux. L’idée est d’avoir un papier qui reste et qui sera versé au dossier. On a acté que les riverains et, en particulier, le Chant du Gros seront parties prenantes lors de l’élaboration du plan spécial », explique le conseiller communal en charge du dossier, José Oppliger. L’objectif est que le festival puisse participer aux discussions lorsque des projets se concrétiseront.
José Oppliger : « Si ça se développe dans 3, 5 ou 10 ans, les éléments discutés avec le Chant du Gros seront garantis. »
Le Chant du Gros se montre également satisfait par rapport à la solution trouvée. « On sera associé au plan spécial qui traite notamment des routes et des accès. Pour nous, c’était vraiment vital de pouvoir parler de cela. Il n’y a ainsi plus de problème à voter ce PAL et d’aller dans le sens de la commune », indique le patron du festival, Gilles Pierre.
Gilles Pierre : « Sécuriser les accès au festival était primordial pour nous. »
Le Plan d’aménagement local sera soumis aux citoyens du Noirmont lors d’une assemblée communale extraordinaire le lundi 27 avril à 20h. /alr