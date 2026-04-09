Une neuvième entreprise dans le groupe Sequotech

Sequotech renforce sa présence dans la région de Zurich. Le groupe delémontain a acquis l’entreprise Zubler & Partner. Il s’agit d’un fournisseur de services managés basé à Würenlos. Selon le communiqué de Sequotech transmis ce jeudi, « Zubler & Partner accompagne les PME avec des services managés sur mesure, des solutions de communication robustes et une ingénierie système complète ». La firme poursuivra ses activités avec l’équipe actuelle.

Avec cette nouvelle acquisition, le groupe jurassien compte désormais neuf entreprises en Suisse et en Allemagne. /comm-lge