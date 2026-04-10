« Le monde en cause » : un canal d’information sur la guerre en Iran sous pression

La chaîne de télévision « Iran International » tente d’informer depuis Londres la population ...
« Le monde en cause » : un canal d’information sur la guerre en Iran sous pression

La chaîne de télévision « Iran International » tente d’informer depuis Londres la population iranienne sur la guerre qui fait rage dans le pays. Reportage.

Le travail des journalistes est particulièrement compliqué. (Photo d'illustration libre de droits). Le travail des journalistes est particulièrement compliqué. (Photo d'illustration libre de droits).

Sa mission est d’informer les Iraniens sur ce qu’il se passe dans leur pays. La chaîne de télévision « Iran International » créée en 2017 diffuse en persan depuis Londres. Elle informe également la diaspora sur le déroulement de la guerre. La station est financée principalement par un Britannico-iranien qui est ouvertement en faveur d’un changement de régime. Le travail des 500 journalistes reste difficile au quotidien. Le reportage de notre correspondante à Londres, Marie Billon :

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