Sa mission est d’informer les Iraniens sur ce qu’il se passe dans leur pays. La chaîne de télévision « Iran International » créée en 2017 diffuse en persan depuis Londres. Elle informe également la diaspora sur le déroulement de la guerre. La station est financée principalement par un Britannico-iranien qui est ouvertement en faveur d’un changement de régime. Le travail des 500 journalistes reste difficile au quotidien. Le reportage de notre correspondante à Londres, Marie Billon :
« Le monde en cause » : un canal d’information sur la guerre en Iran sous pression
Sa mission est d’informer les Iraniens sur ce qu’il se passe dans leur pays. La chaîne de télévision « Iran International » créée en 2017 diffuse en persan depuis Londres. Elle informe également la diaspora sur le déroulement de la guerre. La station est financée principalement par un Britannico-iranien qui est ouvertement en faveur d’un changement de régime. Le travail des 500 journalistes reste difficile au quotidien. Le reportage de notre correspondante à Londres, Marie Billon :
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