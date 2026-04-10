« Le monde en cause » : un canal d’information sur la guerre en Iran sous pression

Sa mission est d’informer les Iraniens sur ce qu’il se passe dans leur pays. La chaîne de télévision « Iran International » créée en 2017 diffuse en persan depuis Londres. Elle informe également la diaspora sur le déroulement de la guerre. La station est financée principalement par un Britannico-iranien qui est ouvertement en faveur d’un changement de régime. Le travail des 500 journalistes reste difficile au quotidien. Le reportage de notre correspondante à Londres, Marie Billon :

