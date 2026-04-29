Une campagne de sensibilisation sur les produits nicotinés

La lutte contre les dangers des produits nicotinés comme la puff, le snus et les sachets de nicotine s’organise dans la Suisse latine. Six cantons, dont le Jura, ont mis en place une campagne de sensibilisation qui aura lieu jusqu’au 19 mai sur les réseaux sociaux TikTok et Snapchat. La démarche se décline sous la forme de trois clips de dix secondes qui sont destinés aux jeunes de 13 à 17 ans. La campagne s’intitule « Nicotine Gang » et offre également la possibilité aux jeunes d’effectuer un test d’auto-évaluation de leur dépendance à la nicotine. Le Cipret Jura, le centre d’information et de prévention du tabagisme, propose, par ailleurs, un soutien à l’arrêt des produits nicotinés sous forme de coaching gratuit pour les jeunes. La problématique des produits nicotinés a fait l’objet récemment d’une réponse du Gouvernement à une question écrite dans laquelle l’exécutif reconnaissait, notamment, que le phénomène prenait de l’ampleur dans le Jura. /comm-fco