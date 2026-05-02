L’or des Alpes bernoises à Bellelay

La rosette n’est pas la seule vedette de la Fête de la tête de moine. Elle partage l’affiche, cette année, avec le rouleau de Berner Alpkäse. Ce fromage vient de l’Oberland bernois. De ses alpages plus exactement. Son interprofession est l’hôte d’honneur de la 9e édition de la manifestation ce week-end à Bellelay. Elle présente une mini-fromagerie dans son chalet pour attirer le visiteur et propose des démonstrations de fabrication de meules. « C’est un honneur d’être invité ici », s’enthousiasme René Ryser, membre du comité de l’interprofession du Berner Alpkäse. Maître fromager à Gstaad, il n’a pas fait le déplacement que par plaisir. « On veut faire connaître notre fromage dans la région. Il n’est pas très connu ici. On est bien distribué en Suisse alémanique, mais on a plus de peine en Romandie », explique-t-il. L’artisan se met même à rêver de « peut-être trouver quelqu’un pour faire la distribution » de son fromage en Suisse romande durant ce week-end.