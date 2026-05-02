L’or des Alpes bernoises à Bellelay

Le Berner Alpkäse est l’hôte d’honneur de la 9e édition de la Fête de la tête de moine ce week-end ...
L’or des Alpes bernoises à Bellelay

Le Berner Alpkäse est l’hôte d’honneur de la 9e édition de la Fête de la tête de moine ce week-end. Produit sur 500 alpages de l’Oberland bernois, ce fromage veut profiter de l’événement pour mieux se faire connaître en Romandie.

Le Berner Alpkäse se déguste bien souvent sous la forme de rouleaux (photo : Berner Alpkäse). Le Berner Alpkäse se déguste bien souvent sous la forme de rouleaux (photo : Berner Alpkäse).

La rosette n’est pas la seule vedette de la Fête de la tête de moine. Elle partage l’affiche, cette année, avec le rouleau de Berner Alpkäse. Ce fromage vient de l’Oberland bernois. De ses alpages plus exactement. Son interprofession est l’hôte d’honneur de la 9e édition de la manifestation ce week-end à Bellelay. Elle présente une mini-fromagerie dans son chalet pour attirer le visiteur et propose des démonstrations de fabrication de meules. « C’est un honneur d’être invité ici », s’enthousiasme René Ryser, membre du comité de l’interprofession du Berner Alpkäse. Maître fromager à Gstaad, il n’a pas fait le déplacement que par plaisir. « On veut faire connaître notre fromage dans la région. Il n’est pas très connu ici. On est bien distribué en Suisse alémanique, mais on a plus de peine en Romandie », explique-t-il. L’artisan se met même à rêver de « peut-être trouver quelqu’un pour faire la distribution » de son fromage en Suisse romande durant ce week-end.

René Ryser : « Les rosettes de tête de moine sont iconiques et nos rouleaux sont emblématiques. »

Ecouter le son

Maître fromager à Gstaad, René Ryser est présent à la Fête de la tête de moine pour présenter le Berner Alpkäse. Maître fromager à Gstaad, René Ryser est présent à la Fête de la tête de moine pour présenter le Berner Alpkäse.

De l'or en meules

L’interprofession du Berner Alpkäse qualifie son produit de « l’or des Alpes bernoises ». La couleur rapproche le fromage du métal précieux, mais la comparaison ne s’arrête pas là. « Il représente une valeur. C’est le revenu des paysans durant l’été dans l’Oberland bernois », détaille René Ryser. Car le Berner Alpkäse est produit uniquement à l’alpage entre le 15 mai et le 15 octobre. « Avant et après, c’est interdit de produire », souffle le maître fromager de Gstaad. La fabrication est artisanale, essentiellement au feu de bois, et est l’œuvre de 500 petites fromageries pour une production annuelle de l’ordre de 1'200 tonnes. /msc


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

C’est la FFFFFiesta à la Case à Chocs

C’est la FFFFFiesta à la Case à Chocs

Région    Actualisé le 02.05.2026 - 10:40

Les caisses à savon ont fait la course sans chrono à Coeuve

Les caisses à savon ont fait la course sans chrono à Coeuve

Région    Actualisé le 01.05.2026 - 18:31

L’actualité politique au cœur du 1er mai jurassien

L’actualité politique au cœur du 1er mai jurassien

Région    Actualisé le 01.05.2026 - 16:14

Une automobiliste légèrement blessée après un tonneau

Une automobiliste légèrement blessée après un tonneau

Région    Actualisé le 01.05.2026 - 09:39

Articles les plus lus

Une automobiliste légèrement blessée après un tonneau

Une automobiliste légèrement blessée après un tonneau

Région    Actualisé le 01.05.2026 - 09:39

Coeuve serre la vis pour que la fête ne tourne pas au drame

Coeuve serre la vis pour que la fête ne tourne pas au drame

Région    Actualisé le 01.05.2026 - 15:08

L’actualité politique au cœur du 1er mai jurassien

L’actualité politique au cœur du 1er mai jurassien

Région    Actualisé le 01.05.2026 - 16:14

Les caisses à savon ont fait la course sans chrono à Coeuve

Les caisses à savon ont fait la course sans chrono à Coeuve

Région    Actualisé le 01.05.2026 - 18:31

Tragédie et Faudel pour la 5e édition du Festival de la Liberté

Tragédie et Faudel pour la 5e édition du Festival de la Liberté

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 18:30

Une automobiliste légèrement blessée après un tonneau

Une automobiliste légèrement blessée après un tonneau

Région    Actualisé le 01.05.2026 - 09:39

Coeuve serre la vis pour que la fête ne tourne pas au drame

Coeuve serre la vis pour que la fête ne tourne pas au drame

Région    Actualisé le 01.05.2026 - 15:08

L’actualité politique au cœur du 1er mai jurassien

L’actualité politique au cœur du 1er mai jurassien

Région    Actualisé le 01.05.2026 - 16:14