L’or des Alpes bernoises à Bellelay

Le Berner Alpkäse est l’hôte d’honneur de la 9e édition de la Fête de la tête de moine ce week-end. Produit sur 500 alpages de l’Oberland bernois, ce fromage veut profiter de l’événement pour mieux se faire connaître en Romandie.
La rosette n’est pas la seule vedette de la Fête de la tête de moine. Elle partage l’affiche, cette année, avec le rouleau de Berner Alpkäse. Ce fromage vient de l’Oberland bernois. De ses alpages plus exactement. Son interprofession est l’hôte d’honneur de la 9e édition de la manifestation ce week-end à Bellelay. Elle présente une mini-fromagerie dans son chalet pour attirer le visiteur et propose des démonstrations de fabrication de meules. « C’est un honneur d’être invité ici », s’enthousiasme René Ryser, membre du comité de l’interprofession du Berner Alpkäse. Maître fromager à Gstaad, il n’a pas fait le déplacement que par plaisir. « On veut faire connaître notre fromage dans la région. Il n’est pas très connu ici. On est bien distribué en Suisse alémanique, mais on a plus de peine en Romandie », explique-t-il. L’artisan se met même à rêver de « peut-être trouver quelqu’un pour faire la distribution » de son fromage en Suisse romande durant ce week-end.
René Ryser : « Les rosettes de tête de moine sont iconiques et nos rouleaux sont emblématiques. »
De l'or en meules
L’interprofession du Berner Alpkäse qualifie son produit de « l’or des Alpes bernoises ». La couleur rapproche le fromage du métal précieux, mais la comparaison ne s’arrête pas là. « Il représente une valeur. C’est le revenu des paysans durant l’été dans l’Oberland bernois », détaille René Ryser. Car le Berner Alpkäse est produit uniquement à l’alpage entre le 15 mai et le 15 octobre. « Avant et après, c’est interdit de produire », souffle le maître fromager de Gstaad. La fabrication est artisanale, essentiellement au feu de bois, et est l’œuvre de 500 petites fromageries pour une production annuelle de l’ordre de 1'200 tonnes. /msc