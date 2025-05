Roulage de meules à la Fête de la Tête de Moine

La manifestation se déroule ce week-end à Bellelay. Cette fois-ci pas dans la sciure, mais sur des copeaux de bois, les deux lutteurs Matthias Sempach et Lukas Renfer ont roulé chacun une meule de 100 kg sur un parcours d’obstacles. Un parcours ouvert aux enfants l’après-midi, avec des meules plus légères, en ballon ou d’un poids de 7 kg. « Dès que les lutteurs ont fait le show sur le parcours avec leur meule, les enfants ont été impressionnés et le succès a été au rendez-vous », nous dit Florence, animatrice chez MS Sport, une entreprise qui organise des camps de sport. Etoiles dans les yeux et motivation à bloc, une jeune participante de 11 ans se prépare à faire le parcours pour gagner une médaille en forme d’Emmentaler.