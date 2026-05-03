René Prêtre troque le bistouri pour la rosette

Il pourrait certainement faire des rosettes au bistouri. René Prêtre est le parrain de la 9e édition de la Fête de la tête de moine ce week-end à Bellelay. A première vue, ce choix peut surprendre. Mais à y regarder de plus près, il devient presque évident. Le chirurgien cardiaque pédiatrique est né dans une ferme laitière à Boncourt. « Je n’ai jamais oublié mes racines. J’ai les pieds dans la terre. C’est un honneur qu’on pense à moi pour cette fête », affirme le Jurassien. René Prêtre se souvient avec nostalgie de ses premières dégustations de tête de moine. « On faisait le fameux 4h. Il y avait le lard, le pain frais et la girolle. Je peux vous assurer que ça reste, pour moi, un festin. Je le mets facilement en compétition avec les meilleurs Gault & Millau et Michelin qui sont donnés aux grands établissements », lâche-t-il dans un sourire.