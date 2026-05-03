La Fête de la tête de moine bat des records

Pour la première fois, la manifestation a dépassé la barre des 15'000 visiteurs. La 9e édition ...
La Fête de la tête de moine bat des records

Pour la première fois, la manifestation a dépassé la barre des 15'000 visiteurs. La 9e édition s’est déroulée entre vendredi et dimanche à Bellelay.

La Fête de la tête de moine a été l'occasion de saluer les performances des producteurs de lait (photo : Fête de la tête de moine). La Fête de la tête de moine a été l'occasion de saluer les performances des producteurs de lait (photo : Fête de la tête de moine).

Jamais la Fête de la tête de moine n’avait attiré autant de visiteurs. La 9e édition s’est terminée dimanche en fin de journée sur un nouveau record de fréquentation. Plus de 15'000 personnes ont pris part à l’événement depuis vendredi à Bellelay. Les organisateurs l’indiquent dans un communiqué. Ils attribuent cette nouvelle marque de référence « au beau temps et au férié du 1er mai ». Pour eux, cela confirme un « attrait croissant auprès du grand public ».


Des sculptures en foin comme temps fort visuel

Cette 9e édition s’est tenue sur le thème de « Nos montagnes ». Le Berner Alpkäse s’est mis en vitrine en tant qu’hôte d’honneur de la manifestation, alors que le chirurgien cardiaque pédiatrique jurassien René Prêtre a été le parrain de ce millésime. Les organisateurs soulignent que « les sculptures monumentales en foin réalisées spécialement pour cette édition ont constitué l'un des temps forts visuels de la fête. Elles resteront exposées devant la Maison de la tête de moine durant les prochains mois ». /comm-msc


 

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