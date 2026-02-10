La Fête de la Tête de Moine récompense les producteurs de lait

Sur le thème « Nos montagnes », la 9e Fête de la Tête de Moine se prépare. Du 1er au 3 mai, Bellelay accueillera le public avec un riche programme. Le Berner Alp et le Hobelkäse AOP sont les produits invités d’honneur de cette édition.

Pour la partie officielle, des invités de marque seront présents, comme le ministre jurassien Stéphane Theurillat, le conseiller d’Etat bernois Pierre-Alain Schnegg et Anne Challandes, présidente des paysannes suisses.

Les producteurs de lait ont une place toute particulière dans le programme cette année. Pour la première fois, les trois meilleurs producteurs qui livrent leur lait pour la Tête de Moine AOC recevront une distinction. Des critères sélectifs sont retenus, comme la qualité du lait et aussi la date de livraison, qui doit permettre de couvrir les pics de la demande, à savoir en vue des ventes de Pâques et de Noël.

Marché des producteurs, dégustations, concours de plateau de fromages préparés par des spécialistes internationaux, le public pourra aussi assister à des démonstrations de traite de vaches et de fabrication de fromage au feu de bois. Il pourra aussi déguster et élire la meilleure Tête de Moine AOC parmi six fromages de la région. Les lauréates seront décorées d’une girolle d’or et seront vendues tout au long de l’année dans le magasin de la Maison de la Tête de Moine.

Côté culture, le programme est vaste : la musique et les concerts rythmeront la fête tout au long des trois jours. L’humoriste Marie-Thérèse Porchet fera son spectacle vendredi soir, et fêtera pour l’occasion ses 30 ans d’existence. /comm-jse