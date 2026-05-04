Tous les véhicules prévôtois sont censés rouler « JU »

La période de transition est terminée depuis jeudi 30 avril pour le changement d’immatriculation à Moutier. 4300 véhicules supplémentaires sont au bénéfice de plaques « JU » ce qui porte le parc jurassien à près de 70'000. Les Prévôtois avaient quatre mois pour se rendre au guichet spécialement ouvert à Moutier et effectuer l’échange gratuitement. Pour l’Office des véhicules du Canton du Jura (OVJ), « la période était intense en travail et en émotion », selon Karine Marti, cheffe de l’OVJ, qui se montrait satisfaite ce lundi : « On a déménagé nos plaques ce matin. Le bilan est positif, tout s’est bien déroulé sans incident majeur. » Une personne supplémentaire avait été engagée pour l’occasion. Visiblement, même les moins partisans d’un changement d’appartenance cantonale ont fait contre mauvaise fortune, bon cœur. « L’ensemble de la population a été tout à fait correct. Certaines personnes étaient très émues parce qu’elles attendaient ce moment. D’autres nettement moins, mais toujours très respectueuses. »

D'après les derniers chiffres livrés par le Canton de Berne, 4800 véhicules devaient effectuer le transfert. Il en manque 500. Il s’agit soit de propriétaires qui ont déménagé, ont renoncé à leur véhicule ou sont décédés. Les chiffres définitifs ne sont pas encore connus. Ceux qui ont conservé leurs plaques bernoises seront rappelés à leur devoir par un courrier, devront se rendre à l’OVJ à Delémont et payer les frais d’immatriculation (un peu moins de 150 francs). La procédure peut aller jusqu’à la saisie pour les plus récalcitrants.