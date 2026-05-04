Tous les véhicules prévôtois sont censés rouler « JU »

L’opération spéciale déployée entre janvier et avril pour échanger gratuitement les plaques est terminée. L’OVJ tire un bilan positif, mais constate des retards dans les contrôles techniques du parc de Moutier.
La période de transition est terminée depuis jeudi 30 avril pour le changement d’immatriculation à Moutier. 4300 véhicules supplémentaires sont au bénéfice de plaques « JU » ce qui porte le parc jurassien à près de 70'000. Les Prévôtois avaient quatre mois pour se rendre au guichet spécialement ouvert à Moutier et effectuer l’échange gratuitement. Pour l’Office des véhicules du Canton du Jura (OVJ), « la période était intense en travail et en émotion », selon Karine Marti, cheffe de l’OVJ, qui se montrait satisfaite ce lundi : « On a déménagé nos plaques ce matin. Le bilan est positif, tout s’est bien déroulé sans incident majeur. » Une personne supplémentaire avait été engagée pour l’occasion. Visiblement, même les moins partisans d’un changement d’appartenance cantonale ont fait contre mauvaise fortune, bon cœur. « L’ensemble de la population a été tout à fait correct. Certaines personnes étaient très émues parce qu’elles attendaient ce moment. D’autres nettement moins, mais toujours très respectueuses. »
D'après les derniers chiffres livrés par le Canton de Berne, 4800 véhicules devaient effectuer le transfert. Il en manque 500. Il s’agit soit de propriétaires qui ont déménagé, ont renoncé à leur véhicule ou sont décédés. Les chiffres définitifs ne sont pas encore connus. Ceux qui ont conservé leurs plaques bernoises seront rappelés à leur devoir par un courrier, devront se rendre à l’OVJ à Delémont et payer les frais d’immatriculation (un peu moins de 150 francs). La procédure peut aller jusqu’à la saisie pour les plus récalcitrants.
Karine Marti : « Les plus réticents seront mis en demeure par le Canton de Berne. »
Retard dans les expertises
À l’OVJ, la reprise du parc automobile prévôtois a débouché sur quelques surprises. « On reprend non seulement les plaques, mais aussi les contrôles techniques et là on est un peu étonné. On a pas mal de véhicules de Moutier qui sont convoqués parce que le système convoque toujours les plus en retard. » Cela signifie que de nombreux automobilistes prévôtois n’ont pas passé l’expertise de leur véhicule depuis un certain temps et risquent de devoir s’y soumettre prochainement. /rce