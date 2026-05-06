Les Jurassiens appelés à afficher leur attachement à l’identité locale

Le projet RacinesCommunes vient d’être lancé dans le cadre de la réflexion sur l’avenir des ...
Les Jurassiens appelés à afficher leur attachement à l’identité locale

Le projet RacinesCommunes vient d’être lancé dans le cadre de la réflexion sur l’avenir des communes. Trois forums seront organisés en juin dans trois districts.

Sylvain Quiquerez, Rosalie Beuret Siess et Magali Voillat (de gauche à droite) ont présenté le projet RacinesCommunes. Sylvain Quiquerez, Rosalie Beuret Siess et Magali Voillat (de gauche à droite) ont présenté le projet RacinesCommunes.

Une nouvelle étape débute dans la réflexion sur le redéploiement des structures communales dans le Jura. Le projet RacinesCommunes a été lancé mercredi. Il entend poser les bases d’un nouveau cadre juridique, financier et organisationnel pour favoriser les démarches de rapprochement ou de regroupement en tenant compte des réalités territoriales, des identités locales et des attentes de la population. Le projet est conduit par un comité représentatif des principaux acteurs concernés et s’est doté d’une identité propre avec son logo et son site internet. Dans un premier temps, RacinesCommunes entend prendre le pouls de la population à travers l’organisation de trois rencontres sur l’identité locale. « Ça se passera sous forme d’ateliers participatifs ouverts à tout le monde », explique Magali Voillat, présidente de RacinesCommunes. Les forums auront lieu le 1er juin au Noirmont, le 8 juin à Delémont et le 15 juin à Porrentruy. Renseignements et inscriptions ici ou au 032 420 72 03. Un groupe de travail fera la synthèse de ces rencontres.

Magali Voillat « Exprimez vos avis, faites part de vos craintes ! »

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RacinesCommunes est porté par le canton et soutenu par l’Association jurassienne des communes (AJC). Le Gouvernement à travers sa présidente Rosalie Beuret Siess s’est fixé un calendrier : « L’objectif est de proposer une modification législative au Parlement dès l’an prochain. »

Rosalie Beuret Siess : « Il faut pouvoir initier les projets pour la législature qui démarrera en 2028. »

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Offrir des outils

L’Association jurassienne des communes a ouvert la discussion avec les maires l’an dernier. Les plus sceptiques ont fait part de leurs réticences face à l’idée de fusion ou même d’un rapprochement intercommunal. Le président de l’AJC Sylvain Quiquerez espère que le projet RacinesCommunes saura les convaincre : « L’objectif est vraiment d’offrir les outils qui permettent la réflexion et j’espère que certaines pistes que nous amènerons feront changer les idées de certains. » Celui qui est aussi maire de Grandfontaine avait vu ses concitoyens refuser la fusion avec les autres communes de Haute-Ajoie en 2008. Il sait l’importance de ne pas négliger l’identité locale. /rce

Sylvain Quiquerez : « J’ai l’avantage d’avoir vécu un projet de fusion refusé à Grandfontaine. »

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