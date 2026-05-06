Les élèves de Belprahon iront à l’école secondaire à Grandval

Fin de l’affaire entre Belprahon et la future école secondaire de Grandval. Le Tribunal fédéral a dernièrement rejeté le recours de la commune, qui voulait continuer à collaborer avec Moutier. Les élèves se rendront donc bien à Grandval pour suivre leur scolarité, rapporte le Quotidien jurassien dans son édition de mercredi. Le TF a notamment reconnu le caractère politique prépondérant invoqué par le Conseil-exécutif bernois pour lui permettre d’intervenir dans le domaine scolaire, qui est normalement réservé à l’autorité communale. Déjà déboutée par le Tribunal administratif bernois en août dernier, la commune de Belprahon déplore de son côté un choix politique opéré au détriment de l’intérêt des enfants, tout en reconnaissant sa défaite.

La future école de Grandval va collaborer avec l’Ecole secondaire du Bas de la Vallée à Malleray. Le Syndicat scolaire élargi du Grand Val tient justement ses effectifs. L’entité, qui prendra le 1er août le relais du syndicat scolaire actuel, a indiqué mardi avoir composé son corps enseignant, avec une soixantaine de dossiers reçus au terme du délai de postulation. /ddc-emu-mbe