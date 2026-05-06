Projet éolien à la Haute Borne : les autorités veulent l’avis de la population

Le projet de parc éolien de la Haute Borne, sur les hauteurs de Delémont, se prépare à entrer dans une nouvelle phase. Une démarche participative sera menée en septembre et octobre prochains par la société coopérative IDEE 21, spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de stratégies participatives au service du développement durable et basée à Lausanne et à Berne. Les modalités ont été présentées ce mercredi en conférence de presse. Le projet de référence du parc éolien de la Haute Borne prévoit, en l’état, 7 turbines d’une hauteur de maximum 230 mètres, d’ici 2032 au plus tôt. Quatre éoliennes se situeront dans quatre zones distinctes en zones agricoles et les trois autres sont prévues dans un secteur en forêt. Les implantations précises restent à définir. La production d’électricité attendue se montera à 50 gigawattheures par an, soit l’équivalent de la consommation de 11'000 ménages. La démarche participative se matérialisera sous la forme de plusieurs tables rondes destinées notamment aux habitants des communes les plus concernées, à savoir Bourrignon, Delémont, Develier, Mettembert, Movelier et Pleigne. Les résultats de la démarche participative seront dévoilés début 2027 et permettront de formuler des recommandations au porteur du projet et au canton du Jura.





Plusieurs tables rondes

Au total, pas moins de sept tables rondes sont prévues entre septembre et octobre prochains. Les représentants politiques des communes concernées, ainsi que deux membres de la commission de l’environnement et de l’équipement du Parlement jurassien seront réunis dans une première table ronde. Une seconde sera dédiée aux associations représentant des intérêts liés au projet, y compris les opposants. La troisième discussion concernera les propriétaires fonciers ainsi que les exploitants forestiers et agricoles situés dans le périmètre. Ces trois tables rondes seront mises sur pied par le service du développement.

Puis quatre discussions seront proposées aux habitants des communes de Bourrignon, Delémont, Develier, Mettembert, Movelier et Pleigne. Au total, 20 places sont garanties pour chaque commune. La société coopérative IDEE 21 effectuera un tirage au sort en cas de dépassement de la capacité d’accueil.

Davantage d’informations ainsi que les inscriptions, ouvertes jusqu’au 6 juin, sont à retrouver sur le site du canton.