Une classe du Collège de Delémont fait vivre l’univers de Jean Tinguely

Toute la classe a mis la main à la pâte pour faire vivre l’univers de Jean Tinguely. Tout est parti de la passion d’un élève pour le sculpteur, peintre et dessinateur suisse. Dans le cadre d’un projet de classe, Jonathan a présenté un exposé sur cet artiste à ses camarades. Son travail a été retenu pour être transformé en une exposition présentée à la médiathèque du Collège de Delémont.

Peu à peu, le projet est devenu collectif. Les élèves ont ainsi découvert l’univers de Tinguely et se sont engagés ensemble dans sa mise en valeur. Les œuvres interactives ont été réalisées par Jonathan, tandis que le reste du projet (flyers, organisation et préparation de l’exposition) a été pris en charge par toute la classe.

Accompagnés de leur enseignante, Magalie Rion, les élèves ont exploré les thématiques de l’art cinétique à travers des affiches explicatives, des machines inspirées de l’univers de Tinguely mises en mouvement, ainsi que des dessins et des vidéos. Leur professeure se dit très satisfaite du résultat et souligne l’implication et la débrouillardise de chacun. /aca