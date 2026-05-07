Delphine Donzé rejoint le Conseil d’administration de la BCJ

Le Gouvernement jurassien a nommé Delphine Donzé au Conseil d’administration de la Banque Cantonale ...
Delphine Donzé rejoint le Conseil d’administration de la BCJ

Le Gouvernement jurassien a nommé Delphine Donzé au Conseil d’administration de la Banque Cantonale du Jura et tant que représentante. La Franc-Montagnarde prendra ses fonctions le mercredi 13 mai.

Delphine Donzé est nommée comme représentante de l'État au Conseil d'administration de la BCJ. (Photo : BCJ.) Delphine Donzé est nommée comme représentante de l'État au Conseil d'administration de la BCJ. (Photo : BCJ.)

La Banque Cantonale du Jura (BCJ) accueillera une nouvelle administratrice dès le mercredi 13 mai. Le Gouvernement jurassien a désigné Delphine Donzé comme représentante de l’État au sein du Conseil d’administration, selon un communiqué transmis jeudi par la BCJ.

Originaire des Franches-Montagnes, Delphine Donzé possède une longue expérience dans le secteur bancaire. Elle a travaillé durant 15 ans dans le conseil à la clientèle entreprise chez Credit Suisse puis UBS. La Jurassienne a également exercé dans la comptabilité et le conseil financier. Titulaire d’une licence en sciences économiques, elle occupe aujourd’hui le poste de directrice d’investissement chez Renaissance Management SA. Elle siège aussi dans plusieurs conseils d’administration.

Le Gouvernement jurassien et la BCJ remercient par ailleurs Annette Aerni Roth, qui quittera le Conseil d’administration à la même date, pour « son engagement et la contribution apportée durant son mandat », selon le communiqué.


Mandats renouvelés jusqu’en 2031

Lors de sa séance du mardi 5 mai, le Gouvernement a également renouvelé les mandats de Christina Pamberg, présidente du Conseil d’administration, de Nicola Thibaudeau, vice-présidente, ainsi que de Philippe Milliet en tant que représentants de l’État. Leur période de fonction court désormais jusqu’en 2031.

Enfin, la nomination de Christophe Mettler au Conseil d’administration sera proposée lors de l’Assemblée générale du mardi 12 mai, en remplacement de Fabrice Welsch, démissionnaire, selon le communiqué. /comm-mlm


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