L’homme blessé à l'arme blanche à Delémont début avril s’est auto-agressé

Le Ministère public jurassien annonce ce jeudi dans un communiqué que l’enquête a permis de ...
L’homme blessé à l'arme blanche à Delémont début avril s’est auto-agressé

Le Ministère public jurassien annonce ce jeudi dans un communiqué que l’enquête a permis de déterminer que l’assistant de sécurité blessé à l’arme blanche le 5 avril dernier s’est auto-agressé.

Le Ministère public jurassien communique ce jeudi au sujet de l'affaire. (Photo : illustration) Le Ministère public jurassien communique ce jeudi au sujet de l'affaire. (Photo : illustration)

Une agression qui se révèle être une auto-agression. C’est la conclusion transmise ce jeudi par le Ministère public jurassien. Dans un communiqué laconique, il est indiqué que l’assistant de sécurité publique au sein de la police cantonale jurassienne blessé à l’arme blanche à Delémont le 5 avril dernier s’est en réalité auto-agressé. Le Ministère public précise qu’aucune autre information ne sera donnée concernant cette affaire. /comm-tna


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