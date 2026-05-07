La fibre optique continue de s’étendre dans le Jura

Swisscom annonce le raccordement d’une dizaine de villages ces trois prochaines années en remplacement ...
La fibre optique continue de s’étendre dans le Jura

Swisscom annonce le raccordement d’une dizaine de villages ces trois prochaines années en remplacement des fils de cuivre.

La fibre optique se développe dans le Jura. (Photo : Swisscom) La fibre optique se développe dans le Jura. (Photo : Swisscom)

Swisscom annonce depuis quelques semaines le raccordement de différents villages à la fibre optique. Des travaux vont ainsi s’ouvrir à Beurnevésin et à Alle cette année. D’autres vont suivre rapidement à Courgenay, Moutier et Delémont, selon les projections de l’opérateur téléphonique. D’ici 2029, le géant de la télécommunication liste encore Les Breuleux, Pleigne, Montfaucon, Soubey, et plusieurs villages de Clos du Doubs, sous réserve d’éventuels ajustements. Swisscom souhaite remplacer son réseau de fils de cuivre, vieux d’un siècle et demi, par la technologie FFTH auprès de 90% de la population suisse d’ici 2035. Pour le moment 57% de la population y est raccordé. « L’objectif, c’est de gagner en performance, mais aussi en durabilité », explique Alicia Richon. La porte-parole pour la Suisse romande évoque « une durée de vie sur le long terme ». Les câbles de la fibre optique pourraient rester opérationnels entre 40 et 50 ans, voir plus. Alicia Richon relève comme avantage « le potentiel d’évolution qui est important, car les performances peuvent être améliorées au fil du temps, sans devoir remplacer l’infrastructure de base ».


La fibre optique en parallèle du réseau mobile

Swisscom développe la fibre optique en parallèle des réseaux mobiles 4G et 5G. Un « mix » qui permet d’éviter les risques. « Ça renforce en fait la stabilité, la résilience et la qualité globale des services », indique la porte-parole. /ncp



 

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