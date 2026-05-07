Plusieurs institutions jurassiennes ouvrent leurs portes samedi à l’occasion de la Nuit des musées

Plusieurs musées et espaces culturels du Jura et du Jura bernois participeront à la Journée et Nuit des Musées ce samedi 9 mai. Dans un communiqué transmis ce jeudi, le Réseau interjurassien des Musées (RIM) annonce les différents événements prévus cette année.

À Delémont, le Musée jurassien d’art et d’histoire organisera notamment une chasse au trésor et un studio photo à l’ancienne. Du côté d’Asuel, le Musée CRAC invitera les visiteurs à découvrir l’histoire du col des Rangiers et des seigneurs d’Asuel.

À Porrentruy, le Musée de l’Hôtel-Dieu misera sur l’ambiance des « Années folles » avec selfies, mocktails et parcours à la lampe de poche. Le public pourra aussi découvrir le JURASSICA Museum, qui organisera notamment un jeu de piste à la lampe de poche et des animations autour des sciences naturelles. L’espace d’art brut Le LAC proposera quant à lui des ateliers autour du « dessin raté mieux », tandis que Ô Vergers d’Ajoie ouvrira gratuitement son musée suisse des fruits et de la distillation.

Dans les Franches-Montagnes, le Musée du Ski mettra à l’honneur le snowboard et l’histoire des sports de glisse, alors que le Centre Nature Les Cerlatez accueillera une conférence du photographe Michel Roggo. Le Musée Rural Jurassien des Genevez proposera une visite à la lanterne autour de son exposition consacrée au monde paysan.

Dans le Jura bernois, le Musée jurassien des Arts, le Musée de Saint-Imier, la Fondation Digger ou encore la Fondation Héritage Anabaptiste participeront également à cette édition 2026. La plupart des animations seront gratuites et se dérouleront entre l’après-midi et la soirée du samedi 9 mai. Infos et horaires ici. /comm-tna