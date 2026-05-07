Valentin Prétat : « La présence du pape était une sacrée surprise ! »

Il a vécu un moment rare et qui restera sans doute gravé à jamais dans sa mémoire : le Franc-Montagnard Valentin Prétat, garde du pape, a prêté serment mercredi à Rome. S’il a rejoint la garde pontificale il y a bientôt une année, ce moment de l’assermentation était particulièrement attendu. « L’émotion est peut-être un peu moins forte car la cérémonie est tellement répétée », reconnait le Taignon. Et cerise sur le gâteau, le pape Léon XIV était présent en ce 6 mai, une première pour un souverain pontif depuis 1968. « La présence du pape était une sacrée surprise. Mais on ne le regarde pas. Sa présence, pour moi, c’était un habit blanc que je voyais dans ma vision périphérique. Mais à aucun moment, pendant la cérémonie, je n’ai pu le regarder parce qu’on regarde tout droit devant », admet Valentin Prétat. Les proches du Jurassien ont assisté à la cérémonie, « la bouche ouverte, à s’émerveiller et poser des questions sur le symbole du jurement », raconte-t-il. /mmi

