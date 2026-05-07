Valentin Prétat : « La présence du pape était une sacrée surprise ! »

Le Franc-Montagnard, garde du pape, a prêté serment mercredi à Rome. Pour RFJ, il revient sur ...
Valentin Prétat : « La présence du pape était une sacrée surprise ! »

Le Franc-Montagnard, garde du pape, a prêté serment mercredi à Rome. Pour RFJ, il revient sur cette cérémonie qui s'est tenue en présence de ses proches et du pape Léon XIV.

Le nouveau garde du pape jurassien Valentin Prétat entouré de ses parents et de Sylvain Queloz, président de l’Association suisse des anciens gardes pontificaux. (Photo : Sylvain Queloz.) Le nouveau garde du pape jurassien Valentin Prétat entouré de ses parents et de Sylvain Queloz, président de l’Association suisse des anciens gardes pontificaux. (Photo : Sylvain Queloz.)

Il a vécu un moment rare et qui restera sans doute gravé à jamais dans sa mémoire : le Franc-Montagnard Valentin Prétat, garde du pape, a prêté serment mercredi à Rome. S’il a rejoint la garde pontificale il y a bientôt une année, ce moment de l’assermentation était particulièrement attendu. « L’émotion est peut-être un peu moins forte car la cérémonie est tellement répétée », reconnait le Taignon. Et cerise sur le gâteau, le pape Léon XIV était présent en ce 6 mai, une première pour un souverain pontif depuis 1968. « La présence du pape était une sacrée surprise. Mais on ne le regarde pas. Sa présence, pour moi, c’était un habit blanc que je voyais dans ma vision périphérique. Mais à aucun moment, pendant la cérémonie, je n’ai pu le regarder parce qu’on regarde tout droit devant », admet Valentin Prétat. Les proches du Jurassien ont assisté à la cérémonie, « la bouche ouverte, à s’émerveiller et poser des questions sur le symbole du jurement », raconte-t-il. /mmi

Entretien avec Valentin Prétat après l'assermentation de la garde suisse pontificale.

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