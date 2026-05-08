Collision entre un tracteur et une voiture entre Coeuve et Bonfol

Une automobiliste a été légèrement blessée jeudi après-midi après la collision qui s’est produite ...
Collision entre un tracteur et une voiture entre Coeuve et Bonfol

Une automobiliste a été légèrement blessée jeudi après-midi après la collision qui s’est produite sur une route de remaniement parcellaire.

L'automobiliste a été légèrement blessée lors de cette collision. (Photo : Police cantonale jurassienne). L'automobiliste a été légèrement blessée lors de cette collision. (Photo : Police cantonale jurassienne).

Une collision entre un tracteur et une voiture jeudi après-midi entre Coeuve et Bonfol. Vers 13h40, l’avant du tracteur, qui tirait un tonneau à purin, est entré en collision avec le second véhicule dans des circonstances que l’enquête devra déterminer. Les faits se sont produits sur une route de remaniement parcellaire, au lieu-dit « La Chaive », précise la police cantonale jurassienne dans un communiqué.

Une ambulance a pris en charge l’automobiliste légèrement blessée. La circulation a été perturbée durant environ une heure et demie. /ncp-comm


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