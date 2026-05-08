Des chiffres noirs pour le Bibliobus Jura et Grand Chasseral

Le Bibliobus Jura et Grand Chasseral affiche des comptes à l’équilibre. Si 2024 s’était soldée par un déficit de 26'500 francs, les comptes de l’année dernière ont renoué avec des chiffres noirs de 750 francs. Ce résultat s’explique par une maîtrise des charges, puisque les cotisations n’ont pas atteint les objectifs fixés dans le budget, selon le rapport annuel. L’assemblée générale se tient vendredi soir à Bévilard. Le document met aussi en avant un record : celui du nombre de prêts qui s’élève à 232'338.

Le prêt de livres, de DVDs, de CDs mais aussi de jeux vidéo enregistre une hausse de 1,9%. L’horaire affiche également une augmentation de 52 heures en 2025. Les bus ont ainsi stationné dans 65 communes du Jura et du Jura bernois pendant près de 2400 heures pour 4'300 lecteurs actifs. Le Bibliobus Jura et Grand Chasseral fêtera ses 50 ans en 2027.





Des défis à venir

Mais tout n’est pas rose pour le Bibliobus Jura et Grand Chasseral qui s’est vu obligé en début d’année d’ajuster le tarif-horaire facturé aux communes qui passe de 170 à 180 francs par heure pour « renforcer la stabilité financière du service ». Autre point qui suscite de l’inquiétude, c’est l’âge avancé de l’un des bus. D’ailleurs le Conseil du Jura bernois a accepté d’alimenter le fonds pour son remplacement, à hauteur de 20'000 francs par année. L’objectif est d’en acheter un nouveau en 2030, nous a confié la directrice Julie Greub qui articule un montant avoisinant les 600'000 francs. /ncp