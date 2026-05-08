Des randonneurs de tout le pays à Porrentruy

L’organisation faitière nationale de la randonnée se retrouve dans le Jura cette fin de semaine. L’association Suisse Rando tient son assemblée générale vendredi et samedi à Porrentruy et dans les environs. L’événement est coorganisé par Jura Rando, qui est responsable du réseau pédestre jurassien. C’est la première fois que notre canton accueille cette réunion qui rassemble environ 80 personnes. Celles-ci prendront notamment part à une visite guidée de la cité bruntrutaine et à une balade gourmande à Mormont. « Pour nous, c’est l’occasion de découvrir une nouvelle région. Il y a pas mal de membres qui ne sont jamais venus dans le Jura », explique le directeur de Suisse Rando Michael Roschi.

Le responsable ajoute que notre région comporte de nombreux endroits qui valent la peine d’être découverts. « Il y a beaucoup de nature et la région du Doubs où il y a beaucoup à faire. Il y a encore de la place quand on fait de la randonnée dans le Jura. Souvent, il n’y a pas trop de monde. On peut encore profiter du silence, ce que j’adore », souligne le Bernois établi à Thoune.