Des randonneurs de tout le pays à Porrentruy

L’organisation faitière nationale de la randonnée se retrouve dans le Jura cette fin de semaine. L’association Suisse Rando tient son assemblée générale vendredi et samedi à Porrentruy et dans les environs. L’événement est coorganisé par Jura Rando, qui est responsable du réseau pédestre jurassien. C’est la première fois que notre canton accueille cette réunion qui rassemble environ 80 personnes. Celles-ci prendront notamment part à une visite guidée de la cité bruntrutaine et à une balade gourmande à Mormont. « Pour nous, c’est l’occasion de découvrir une nouvelle région. Il y a pas mal de membres qui ne sont jamais venus dans le Jura », explique le directeur de Suisse Rando Michael Roschi.
Le responsable ajoute que notre région comporte de nombreux endroits qui valent la peine d’être découverts. « Il y a beaucoup de nature et la région du Doubs où il y a beaucoup à faire. Il y a encore de la place quand on fait de la randonnée dans le Jura. Souvent, il n’y a pas trop de monde. On peut encore profiter du silence, ce que j’adore », souligne le Bernois établi à Thoune.
Michael Roschi : « Il n’y a peut-être pas les grands hotspots comme le Creux-du-Van ou encore le Jungfraujoch, mais il y a vraiment beaucoup de nature dans le Jura. »
De manière générale, la randonnée se porte bien et elle séduit de plus en plus de jeunes, selon le directeur de Suisse Rando. Cette tendance amène toutefois certains défis. « Quand il y a plus de gens qui font de la randonnée, il y a aussi forcément davantage de problèmes, par exemple avec les agriculteurs lorsque les promeneurs ne restent pas sur les chemins balisés et traversent des pâturages », explique Michael Roschi. Ce dernier plaide pour le dialogue avec les différents partenaires, que ce soit également dans le cadre de la cohabitation avec les VTT. /alr