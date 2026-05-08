L’État change de stratégie face au frelon asiatique

Si on venait à rater le coche des nids primaires, la situation empire ensuite rapidement puisque « les individus issus des nids primaires font alors de nids secondaires, et là on parle de milliers d’individus dans des nids allant jusqu’à un mètre de diamètre qui vont générer des centaines de nouvelles reines fondatrices », prévient Laurent Gogniat. La population est appelée à la vigilance pour repérer et signaler ces nids primaires sur la plateforme dédiée. Lorsqu’un particulier identifie un nid sur sa propriété, il est invité à solliciter un spécialiste habilité à l’éliminer. « Les frais peuvent généralement être couverts par les assurances », avance le canton qui fournit sur son site une liste des prestataires aptes à éliminer des nids dans la région.





Le piégeage sur les ruches reste interdit

Les apiculteurs, en revanche, ne sont toujours pas autorisés à procéder au piégeage des frelons asiatiques sur les ruches qui sont leurs cibles privilégiées. « Le problème, c’est que les piégeages ne sont pas sélectifs et peuvent aussi piéger des espèces favorables à nos écosystèmes, voire des espèces protégées. On interdit clairement les pièges par noyade qui tuent directement l’ensemble des individus piégés. On déconseille les pièges par capture vivante, s’ils sont utilisés on demande un contrôle régulier pour libérer les autres espèces que le frelon asiatique », précise Laurent Gogniat. /jpi