Le Porrentruy POPA Festival transforme la ville en musée d’art optique à ciel ouvert

Porrentruy fait dialoguer art et espace public. Né en 2024 d’une rencontre entre Pierre Kohler et le street artiste Astro, le Porrentruy POPA Festival associe illusions visuelles et art urbain dans l’espace public. Après une première édition en 2025, le projet se poursuit cette année avec de nouvelles interventions dans la ville.

Cette année, le parcours s’enrichit de créations signées 1010 et Peeta, ainsi que d’une œuvre au sol d’Astro devant le POPA. Ces installations sont accessibles du 9 mai au 21 juin et invitent les visiteurs à découvrir la ville autrement, à travers des jeux de perspective et de perception.

Astro, artiste de la scène street art parisienne, développe un travail centré sur les illusions d’optique et la déformation de l’espace. À Porrentruy, à l'entrée du musée du POPA, il propose une œuvre où le mot « POPA » semble s’enfoncer dans le sol, créant un effet de profondeur troublant.

L’artiste 1010, issu du graffiti et formé en design et illustration, est connu pour ses compositions abstraites qui simulent des ouvertures vers des espaces infinis. Au Garage Montavon, il transforme le mur en une illusion de volume et de profondeur spectaculaire.

Manuel Di Rita, plus connu sous le pseudonyme Peeta, est un artiste italien. Son œuvre se trouve sur le mur d’un bâtiment à La Colombière 7. Au cœur de sa démarche artistique se trouve l’anamorphose, un procédé qui lui permet de redessiner virtuellement les surfaces et de provoquer une « interruption temporaire de la normalité ». /aca