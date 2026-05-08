Monika Kornmayer prend la tête du Zonta Club Delémont

Passage de témoin pour le Zonta Club Delémont. Lors de sa séance mensuelle de mai, le club jurassien a officialisé la passation de pouvoirs entre les coprésidentes sortantes Fabienne Trouillat et Marina Markovic et leur successeure, Monika Kornmayer, selon un communiqué.

La nouvelle présidente, domiciliée à Saignelégier, dirigera seule le comité pour la période 2026-2028. Fabienne Trouillat et Marina Markovic conserveront un rôle au sein de l’organe. Catherine Kohler assumera la fonction de trésorière, tandis que Nadia Bibler et Natalia Roth compléteront le comité.

Le Zonta Club Delémont réunit plus de 40 femmes issues de différents milieux professionnels dans le canton du Jura et le Jura bernois. L’association soutient notamment des femmes en formation ou en réinsertion professionnelle grâce à une vingtaine de bourses attribuées chaque année.

Un prix de 5'000 francs est aussi remis tous les deux ans à une femme pionnière ou entrepreneuse de la région. Le club participe également à des campagnes de sensibilisation, notamment « Zonta Says NO », consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes.

À l’échelle européenne, le Zonta Club Delémont se présente comme le plus grand club de son district, qui regroupe la Suisse romande, le Tessin et plusieurs pays européens. Zonta International compte environ 1'200 clubs répartis dans 63 pays et régions. /comm-mlm