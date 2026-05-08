Monika Kornmayer prend la tête du Zonta Club Delémont

Le Zonta Club Delémont change de présidence. Monika Kornmayer, de Saignelégier, succède aux ...
Monika Kornmayer prend la tête du Zonta Club Delémont

Le Zonta Club Delémont change de présidence. Monika Kornmayer, de Saignelégier, succède aux coprésidentes Fabienne Trouillat et Marina Markovic à la tête du club engagé pour les femmes du Jura et du Jura bernois.

La nouvelle présidente Monika Kornmayer succèdera aux co-présidentes Marina Markovic (à gauche) et Fabienne Trouillat (à droite). (Photo : Zonta Club Delémont.) La nouvelle présidente Monika Kornmayer succèdera aux co-présidentes Marina Markovic (à gauche) et Fabienne Trouillat (à droite). (Photo : Zonta Club Delémont.)

Passage de témoin pour le Zonta Club Delémont. Lors de sa séance mensuelle de mai, le club jurassien a officialisé la passation de pouvoirs entre les coprésidentes sortantes Fabienne Trouillat et Marina Markovic et leur successeure, Monika Kornmayer, selon un communiqué.

La nouvelle présidente, domiciliée à Saignelégier, dirigera seule le comité pour la période 2026-2028. Fabienne Trouillat et Marina Markovic conserveront un rôle au sein de l’organe. Catherine Kohler assumera la fonction de trésorière, tandis que Nadia Bibler et Natalia Roth compléteront le comité.

Le Zonta Club Delémont réunit plus de 40 femmes issues de différents milieux professionnels dans le canton du Jura et le Jura bernois. L’association soutient notamment des femmes en formation ou en réinsertion professionnelle grâce à une vingtaine de bourses attribuées chaque année.

Un prix de 5'000 francs est aussi remis tous les deux ans à une femme pionnière ou entrepreneuse de la région. Le club participe également à des campagnes de sensibilisation, notamment « Zonta Says NO », consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes.

À l’échelle européenne, le Zonta Club Delémont se présente comme le plus grand club de son district, qui regroupe la Suisse romande, le Tessin et plusieurs pays européens. Zonta International compte environ 1'200 clubs répartis dans 63 pays et régions. /comm-mlm


 

Actualités suivantes

Le Porrentruy POPA Festival transforme la ville en musée d’art optique à ciel ouvert

Le Porrentruy POPA Festival transforme la ville en musée d’art optique à ciel ouvert

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 16:41

Un bénéfice record pour La Clinique Le Noirmont

Un bénéfice record pour La Clinique Le Noirmont

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 16:14

Un cycliste blessé à Delémont

Un cycliste blessé à Delémont

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 15:36

Projet dans le Jura d'un contrat-type de travail dans l’horlogerie

Projet dans le Jura d'un contrat-type de travail dans l’horlogerie

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 15:26

Articles les plus lus

Projet dans le Jura d'un contrat-type de travail dans l’horlogerie

Projet dans le Jura d'un contrat-type de travail dans l’horlogerie

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 15:26

Un cycliste blessé à Delémont

Un cycliste blessé à Delémont

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 15:36

Un bénéfice record pour La Clinique Le Noirmont

Un bénéfice record pour La Clinique Le Noirmont

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 16:14

Une mémoire à préserver sur l’affaire de la place d’armes des Franches-Montagnes

Une mémoire à préserver sur l’affaire de la place d’armes des Franches-Montagnes

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 17:02