Un cycliste blessé à Delémont

Un accident de la circulation s’est produit jeudi soir à la rue Auguste-Quiquerez entre un ...
Un cycliste blessé à Delémont

Un accident de la circulation s’est produit jeudi soir à la rue Auguste-Quiquerez entre un automobiliste et un cycliste.

Un accident de la circulation a eu lieu jeudi soir à Delémont. (Photo : archives). Un accident de la circulation a eu lieu jeudi soir à Delémont. (Photo : archives).

Un cycliste a été blessé jeudi soir en ville de Delémont. Il a été impliqué vers 18h30 dans un accident de la circulation avec un automobiliste à la rue Auguste-Quiquerez, selon la police cantonale jurassienne qui ne donne pas d’autres détails. Le cycliste a dû être pris en charge par le service ambulancier. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’événement. La circulation a été perturbée pendant environ une heure dans le secteur. /comm-alr


 

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