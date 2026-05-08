Un cycliste blessé à Delémont

Un cycliste a été blessé jeudi soir en ville de Delémont. Il a été impliqué vers 18h30 dans un accident de la circulation avec un automobiliste à la rue Auguste-Quiquerez, selon la police cantonale jurassienne qui ne donne pas d’autres détails. Le cycliste a dû être pris en charge par le service ambulancier. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’événement. La circulation a été perturbée pendant environ une heure dans le secteur. /comm-alr

