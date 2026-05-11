Du travail plein les bras pour la justice jurassienne en 2025

L’an dernier a été marqué par une importante charge de travail et par la préparation de l’accueil ...
Du travail plein les bras pour la justice jurassienne en 2025

L’an dernier a été marqué par une importante charge de travail et par la préparation de l’accueil de Moutier pour les autorités judiciaires jurassiennes.

La justice jurassienne a publié son rapport 2025 ce lundi. (Photo : archives / Georges Henz) La justice jurassienne a publié son rapport 2025 ce lundi. (Photo : archives / Georges Henz)

La justice jurassienne n’a pas manqué de travail en 2025, bien au contraire. C’est un des points du rapport annuel des autorités judiciaires jurassiennes qui a été publié ce lundi par le Tribunal cantonal. Le document indique « qu’aucun dysfonctionnement n’est à signaler », même s’il souligne « une charge de travail conséquente liée à une augmentation constante du nombre d’affaires introduites ». Le Tribunal cantonal estime que « la justice jurassienne a bien fonctionné ». Il relève tout de même que « la charge de travail à laquelle les diverses instances doivent faire face continue d’être extrêmement élevée ».
Le rapport annuel souligne que le Tribunal cantonal et le Tribunal des mineurs – principalement - ont « eu besoin de renforts supplémentaires pour mener à bien leurs missions respectives ». Il précise que les renforts ont été « octroyés à titre temporaire », mais qu’ils « doivent impérativement faire l’objet d’une pérennisation pour garantir le bon fonctionnement de la justice et le respect des délais de procédure ». Le document rappelle aussi que le personnel supplémentaire engagé ne l’a été que dans le cadre de l’arrivée de Moutier dans le Jura et que la démarche n’a « jamais eu pour objectif de résorber le sous-effectif structurel préexistant au sein des deux instances » en question. Les nouvelles affaires ont augmenté de 9,4% au Tribunal cantonal pour un total de 662 en 2025. Le Tribunal des mineurs en a compté 399, soit une hausse de 25%. Il a, par ailleurs, connu « un tournant en 2025 en devant traiter d’une tentative de meurtre ainsi que d’un cas d’éventuelle radicalisation ». Quant au Tribunal de première instance, il a enregistré une hausse de 12% du nombre d’affaires entrantes qui se fixe à 3'822. /comm-fco


 

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