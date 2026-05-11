Importante opération contre le trafic de stupéfiants dans le Jura

Coup de filet pour les autorités. Une importante opération menée par la Police cantonale jurassienne, le Ministère public et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a été menée sur le territoire cantonal entre le 4 et le 7 mai dernier. Intitulée ADDICT26, l’action visait « à lutter contre les activités illicites en lien avec les stupéfiants, à savoir notamment le trafic, l’importation et la diffusion de substances illicites sur le territoire cantonal », détaille la communication du procureur général suppléant transmise lundi.

Près de 20 perquisitions ont été menées, dont certaines avec l’aide de chiens. Ces investigations ont abouti à des saisies, en particulier des dizaines de grammes de cocaïne, d’héroïne et d’amphétamine sous forme de speed, ainsi que de la méthamphétamine, des ectasys, de la kétamine et du LSD. Plusieurs centaines de grammes de cannabis et du matériel de culture ont également été confisqués. Quatre personnes ont été arrêtées pour des infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Deux prévenus ont été placés en détention provisoire, en raison de suspicions de trafic de drogues. Des ordonnances pénales ont été notifiées en main propre pour la majorité des affaires.

L’opération a mobilisé une quarantaine d’agents de la police jurassienne, deux agents de l’OFDF accompagnés d’une unité cynophile spécialisée dans la détection de stupéfiants ainsi que deux pools de procureurs. /comm-jad