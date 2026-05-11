La Fête fédérale de musique à Bienne : le rôle de compositeur (1/5)

Durant toute la semaine, on plonge dans l’univers de la Fête fédérale de Musique. La 35e édition se tiendra du 14 au 17 mai à Bienne. Près de 200'000 visiteurs sont attendus dans la cité seelandaise. Ils viendront écouter, soutenir et applaudir plus de 20'000 musiciens de tout le pays.

Parmi ces mélomanes qui seront présents: Olivier Marquis de Corban. Le directeur de la fanfare de Montsevelier y sera avec son ensemble. Il a également été choisi comme compositeur pour une pièce imposée, celle de la première division Brass Band. Une particularité toutefois: le Jurassien est le seul non-professionnel de la musique à avoir été retenu parmi les compositeurs. Nous l'avons rencontré pour qu'il nous livre son sentiment mais aussi ses secrets de la pièce qu'il a composée spécialement pour la FFM. /SBo