La Fête fédérale de musique à Bienne : le rôle de compositeur (1/5)

Seul compositeur non-professionnel retenu pour l'événement, le Jurassien Olivier Marquis dévoile ...
La Fête fédérale de musique à Bienne : le rôle de compositeur (1/5)

Seul compositeur non-professionnel retenu pour l'événement, le Jurassien Olivier Marquis dévoile les secrets de la pièce qu'il a créée spécialement pour l'occasion.

La 35e édition de la Fête fédérale de Musique se tiendra du 14 au 17 mai à Bienne. (Photo : archives). La 35e édition de la Fête fédérale de Musique se tiendra du 14 au 17 mai à Bienne. (Photo : archives).

Durant toute la semaine, on plonge dans l’univers de la Fête fédérale de Musique. La 35e édition se tiendra du 14 au 17 mai à Bienne. Près de 200'000 visiteurs sont attendus dans la cité seelandaise. Ils viendront écouter, soutenir et applaudir plus de 20'000 musiciens de tout le pays.

Parmi ces mélomanes qui seront présents: Olivier Marquis de Corban. Le directeur de la fanfare de Montsevelier y sera avec son ensemble. Il a également été choisi comme compositeur pour une pièce imposée, celle de la première division Brass Band. Une particularité toutefois: le Jurassien est le seul non-professionnel de la musique à avoir été retenu parmi les compositeurs. Nous l'avons rencontré pour qu'il nous livre son sentiment mais aussi ses secrets de la pièce qu'il a composée spécialement pour la FFM. /SBo

Olivier Marquis: « J’ai la chance de côtoyer les autres compositeurs, donc de les rencontrer, de parler avec eux et puis de se faire tout petit, car ce sont de grands noms pour une partie d’entre eux. »

Ecouter le son

Directeur de la fanfare de Montsevelier, Olivier Marquis revient sur son rôle particulier pour cette FFM. Directeur de la fanfare de Montsevelier, Olivier Marquis revient sur son rôle particulier pour cette FFM.


 

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