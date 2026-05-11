Plus de 800 visiteurs pour la Nuit et Journée des Musées

L’édition 2026 de la Journée et Nuit des Musées, organisée le 9 mai par le Réseau interjurassien ...
Plus de 800 visiteurs pour la Nuit et Journée des Musées

L’édition 2026 de la Journée et Nuit des Musées, organisée le 9 mai par le Réseau interjurassien des Musées, a rassemblé près de 850 visiteurs dans le Jura et le Jura bernois.

Fondation Héritage Anabaptist. (Photo:  Réseau interjurassien des Musées). Fondation Héritage Anabaptist. (Photo:  Réseau interjurassien des Musées).

L’édition 2026 de la Journée et Nuit des Musées, organisée le samedi 9 mai par le Réseau interjurassien des Musées, a rencontré un beau succès selon le communiqué des organisateurs. Treize institutions ont proposé un programme inédit, varié et soigneusement conçu. Près de 850 visiteurs ont franchi les portes des musées et espaces culturels, un chiffre en légère hausse par rapport à l’année précédente.

Le public, composé principalement de familles et de couples de la région, a également compté plusieurs groupes de touristes. Les responsables des institutions se disent globalement satisfaits de l’organisation et de la fréquentation.

L’événement a permis de mettre en valeur un large réseau culturel interjurassien :

    • Musée CRAC à La Caquerelle
    • Fondation Héritage Anabaptiste
    • Musée de Saint-Imier
    • Galerie Artothèque Le LAC
    • Musée rural jurassien
    • Musée jurassien des Arts
    • Ô Vergers d’Ajoie
    • Musée du Ski du Boéchet
    • Fondation Digger
    • Jurassica Museum
    • Musée jurassien d’art et d’histoire
    • Musée de l’Hôtel-Dieu
    • Centre Nature Les Cerlatez

Cette édition confirme le rôle central de la manifestation dans la mise en réseau des institutions culturelles du Jura et du Jura bernois. /comm-aca


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