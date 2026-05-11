Plus de 800 visiteurs pour la Nuit et Journée des Musées

L’édition 2026 de la Journée et Nuit des Musées, organisée le samedi 9 mai par le Réseau interjurassien des Musées, a rencontré un beau succès selon le communiqué des organisateurs. Treize institutions ont proposé un programme inédit, varié et soigneusement conçu. Près de 850 visiteurs ont franchi les portes des musées et espaces culturels, un chiffre en légère hausse par rapport à l’année précédente.

Le public, composé principalement de familles et de couples de la région, a également compté plusieurs groupes de touristes. Les responsables des institutions se disent globalement satisfaits de l’organisation et de la fréquentation.

L’événement a permis de mettre en valeur un large réseau culturel interjurassien :