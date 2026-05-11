Une nouvelle récompense pour l’entreprise HVO

L’entreprise de Bure a reçu le prix de l’Entreprise Suisse de l’année 2026 dans la catégorie ...
Une nouvelle récompense pour l’entreprise HVO

L’entreprise de Bure a reçu le prix de l’Entreprise Suisse de l’année 2026 dans la catégorie acteur majeur de la transition énergétique. Elle a été primée pour sa technologie qui vise au recyclage des matières plastiques.

La société HVO qui permet de transformer des déchets plastiques non recyclables en ressources valorisables a reçu une récompense nationale. (Photo : archives) La société HVO qui permet de transformer des déchets plastiques non recyclables en ressources valorisables a reçu une récompense nationale. (Photo : archives)

L’entreprise HVO reçoit une nouvelle distinction. Elle a remporté le prix de l’Entreprise Suisse de l’année 2026 dans la catégorie acteur majeur de la transition énergétique. L’entreprise basée à Bure a été primée parmi huit finalistes. Elle a été récompensée pour ses « technologies avancées de thermolyse et de pyrolyse », selon le communiqué de HVO transmis lundi. La société ajoulote a développé un projet permettant de transformer des déchets plastiques non recyclables en ressources valorisables. Des procédés qui permettent notamment de produire des « huiles synthétiques, du gaz, de la chaleur et des carburants durables ».

Le 1er prix AAE Suisse a été remis jeudi dernier lors de l’assemblée de l’Association faîtière de l'économie des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Il distingue « des initiatives particulièrement innovantes et porteuses de solutions concrètes pour accélérer la transition énergétique », selon le communiqué de l’entreprise transmis lundi. L’entreprise HVO a notamment été récompensée pour « sa vision globale ».

La société jurassienne avait déjà été distinguée par le prix AEE Berne en novembre dernier et le Prix du Gouvernement en faveur de l’innovation et de l’excellence en 2023. /comm-fwo


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