Une offre qui combine trains et vins pour les Chemins de Fer du Jura

Le petit train rouge qui bouge s’associe aux vins, blancs, rosés ou rouges. Les Chemins de Fer du Jura (CJ) proposent une nouvelle offre. Le Train du Vin permettra au public de vivre un voyage œnologique au cœur des Franches-Montagnes le 30 mai, entre 10h et 16h. Les passagers pourront ainsi explorer des lieux insolites à Glovelier, soit la fabrication de traverses de chemins de fer, au Pré-Petitjean avec les trains historiques de La Traction et le train « Belle Époque » à Saignelégier, à travers un parcours qui alliera dégustation de vins suisses et de produits du terroir sélectionnés par le Marché St-Germain à Porrentruy. Quatre vignerons issus des cantons de Neuchâtel, de Vaud, du Valais et du Tessin feront découvrir leurs vins. Le chef du service clientèle des CJ, Laurent Voirol, souligne que le Train du Vin s’inscrit dans le cadre de la stratégie 2040 de l’entreprise présentée en juin dernier. « Le document dit qu’il y a deux points liés au tourisme qu’il faut développer, entre autres, le développement des activités avec les transports publics », rappelle Laurent Voirol qui précise que l’offre s’adresse à un public cible local et régional. Chaque participant se verra remettre un verre et un porte-verre qui lui serviront de carte journalière sur l’intégralité du réseau CJ, ce qui lui permettra de moduler son parcours. Pour permettre la tenue de l’évènement, la cadence des trains sera augmentée et passera de l’heure à la demi-heure.